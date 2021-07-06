Остапчук назвал свой самый большой гонорар и признался, пользовался ли эскорт-услугами

Ведущий также ответил, за что бы извинился перед бывшей женой.

Известный украинский шоумен Владимир Остапчук откровенно ответил на личные вопросы.

Так, в программе Александры Кучеренко "33 за 3" ведущий назвал свой самый большой гонорар. Наибольшую сумму звезда получил за корпоратив — 12 000 долларов. Остапчук также отметил, что после того, как он был ведущим "Евровидения-2017", гонорары выросли в 4,5 раза. А для того, чтобы знаменитость чувствовал себя уверенно, он должен иметь на банковском счету около 10-15 тысяч долларов.

Также Владимир поделился, от которого предложения отказался: "В Дубае провести мальчишник с девушками легкого поведения". Со своей стороны, артист заверил, что сам никогда не пользовался эскорт-услугами.

instagram.com/vova_ostapchuk

На вопрос, за что бы Остапчук извинился перед бывшей женой, он ответил коротко: "Ни за что". Своим же достижением телезвезда считает детей.

Напомним, ранее Владимир Остапчук вновь заявил на экс-жену в полицию, потому что она вывезла детей. Впоследствии Елена Войченко заявила, что бывший пиарится на семье.

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