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Остапчук нежно поздравил жену с 26-летием и показал их сладкие поцелуи на фоне Нью-Йорка
Избранница шоумена призналась, что впервые не плакала перед днём рождения.
Шоумен Владимир Остапчук нежно поздравил свою жену Екатерину с 26-летием и показал атмосферные семейные фото из их поездки в Нью-Йорк.
Телеведущий поделился праздничными снимками в своём Instagram. На фотографиях супруги позируют вместе с полуторагодовалым сыном Тимофеем на улицах дождливого Нью-Йорка. Несмотря на непогоду, семейная фотосессия получилась теплой и уютной. Для прогулки Екатерина выбрала стильный комплект в горошек, который дополнила прозрачным зонтиком. А главной изюминкой поста стали слова, адресованные имениннице.
«Дорогая, поздравляю с днём рождения. Благодарю Вселенную за то, что она подарила мне встречу с тобой. Будь самой счастливой», — обратился к жене Владимир Остапчук.
Впоследствии и сама Екатерина поделилась серией этих фотографий и рассказала о своих ощущениях в день рождения. Блогерша призналась, что в этом году впервые встретила свой праздник без слёз и внутренней тревоги. Более того, она почувствовала благодарность за пройденный путь и спокойно приняла новый жизненный этап.
«Бог любит меня. Я люблю свою жизнь. Ни о чём не жалею и благодарна себе за всё. Это первый день рождения, перед которым я не плакала. Не знаю, это ли внутренняя стабильность или принятие взросления. Но если не шутить о возрасте, то для меня 26 — это ещё очень мало, а я уже столько всего успела. Желаю себе стойкости, чтобы успеть ещё больше», — поделилась Екатерина.
Напомним, ранее Екатерина Остапчук сделала тревожное признание о том, как едва не подорвала своё здоровье из-за похудения.