Остапчук о своем новом доме: "Будут детские для моих детей и для нашего малыша с женой"

Остапчук о своем новом доме: "Будут детские для моих детей и для нашего малыша с женой"

Также ведущий рассказал, когда они переедут в новый дом.

Известный украинский шоумен Владимир Остапчук недавно поделился с поклонниками, что строит дом.

Теперь же ведущий решил рассказать, каким будет его новое жилье. Владимир в программе "Зірковий шлях" признался, что дом будет во французском стиле. Пока они с Кристиной ездят туда раз в две-три недели и визуализируют его.

Владимир Остапчук с женой / instagram.com/vova_ostapchuk

"Там будут детские для моих детей и для нашего с Кристиной малыша — мы пока не беременны, но планируем. Также большая гостиная, даже мой кабинет-библиотека, о котором я мечтал всю жизнь", — поделился своими планами шоумен.

Также ведущий признался, что они с женой запланировали купить новое жилье еще весной. Влюбленные хотели приобрести именно загородный дом. Однако, построенный вариант найти не удалось, поэтому они решили построить его самостоятельно.

"Нам было важно, чтобы это был именно коттеджный городок: инфраструктура, безопасность, соседи, один архитектурный стиль. Мы много ездили, смотрели, и тут знакомая написала о комплексе, на территории которого у нас была свадьба", — поделился Владимир.

Заселиться в новый дом влюбленные планируют в следующем году.

Напомним, ранее стало известно, что Кристина Горняк сыграла свою первую роль в кино. Звезда давно мечтала попробовать себя в новом амплуа.

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