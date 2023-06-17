Остапчук отреагировал на скандал вокруг него и заговорил о карме за личную жизнь

Украинский шоумен Владимир Остапчук высказался по поводу скандала, который разгорелся вокруг него из-за выступления якобы на вечеринке жены российского олигарха.

На своей странице в Instagram ведущий подчеркнул, что за все свои почти 39 лет он ни разу не был в россии, а за 15 лет карьеры никогда не вел мероприятия, где были бы россияне, потому что не работал на российский рынок.

Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Также Остапчук поделился, что из собственных средств донатит на нашу армию, чтобы ускорить победу Украины. Владимир задался риторическим вопросом, за что его так "лупит" карма и предположил, что это может быть связано с его личной жизнью:

"В прошлом месяце (задонатил на ВСУ – прим.ред) – около 500 тыс грн. Не собираю с вас. Отдаю свои. Я не святой и вы знаете обо всех моих "боках", которые мы вместе с вами проходили. Но вы должны понимать, что я никогда не позволил бы разрушить свою карьеру и вашу любовь из-за трех рос морд на дне рождения. Если бы я знал, что они там будут, я бы только отправил им туда торт из говна. Я не знаю, за что меня так карма лупит. Хотя, возможно, до сих пор за личную жизнь, но я каждый день пытаюсь ее отработать", – написал Остапчук.

Экс-жены Остапчука – Елена Войченко (слева) и Кристина Горняк (справа)

Скандал вокруг Владимира Остапчука – что известно

Владимир Остапчук попал в скандал после того, как в Сети появилась информация, что он провел мероприятие в Греции для жены российского олигарха Юлии Буряк. Поговаривали, что на мероприятии тоже были и россияне. Впрочем, впоследствии появилась информация, что Юлия, которая родом из Одессы, рассталась с россиянином и сейчас замужем за украинцем Андреем. Супруги активно поддерживают Украину и донатят на ВСУ.

Что касается личной жизни Владимира Остапчука, то, как известно, он со скандалом развелся со своей первой женой Еленой Войченко. С ней шоумен был в браке 13 лет и имеет от нее двоих детей. Экс-влюбленные после развода публично выясняли отношения, обнародовали грязные и шокирующие подробности их личной жизни. Сразу после развода с Войченко Остапчук женился на нотариусе Кристине Горняк, с которой расстался через несколько лет. В настоящее время ведущий находится в отношениях с 22-летней журналисткой Екатериной Полтавской.

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