Остапчук отреагировал на скандал вокруг него и заговорил о карме за личную жизнь

Шоумен подчеркнул, что ни разу за 38 лет не был в России.
Украинский шоумен Владимир Остапчук высказался по поводу скандала, который разгорелся вокруг него из-за выступления якобы на вечеринке жены российского олигарха.
На своей странице в Instagram ведущий подчеркнул, что за все свои почти 39 лет он ни разу не был в россии, а за 15 лет карьеры никогда не вел мероприятия, где были бы россияне, потому что не работал на российский рынок.
Также Остапчук поделился, что из собственных средств донатит на нашу армию, чтобы ускорить победу Украины. Владимир задался риторическим вопросом, за что его так "лупит" карма и предположил, что это может быть связано с его личной жизнью:
"В прошлом месяце (задонатил на ВСУ – прим.ред) – около 500 тыс грн. Не собираю с вас. Отдаю свои. Я не святой и вы знаете обо всех моих "боках", которые мы вместе с вами проходили. Но вы должны понимать, что я никогда не позволил бы разрушить свою карьеру и вашу любовь из-за трех рос морд на дне рождения. Если бы я знал, что они там будут, я бы только отправил им туда торт из говна. Я не знаю, за что меня так карма лупит. Хотя, возможно, до сих пор за личную жизнь, но я каждый день пытаюсь ее отработать", – написал Остапчук.
Скандал вокруг Владимира Остапчука – что известно
Владимир Остапчук попал в скандал после того, как в Сети появилась информация, что он провел мероприятие в Греции для жены российского олигарха Юлии Буряк. Поговаривали, что на мероприятии тоже были и россияне. Впрочем, впоследствии появилась информация, что Юлия, которая родом из Одессы, рассталась с россиянином и сейчас замужем за украинцем Андреем. Супруги активно поддерживают Украину и донатят на ВСУ.
Что касается личной жизни Владимира Остапчука, то, как известно, он со скандалом развелся со своей первой женой Еленой Войченко. С ней шоумен был в браке 13 лет и имеет от нее двоих детей. Экс-влюбленные после развода публично выясняли отношения, обнародовали грязные и шокирующие подробности их личной жизни. Сразу после развода с Войченко Остапчук женился на нотариусе Кристине Горняк, с которой расстался через несколько лет. В настоящее время ведущий находится в отношениях с 22-летней журналисткой Екатериной Полтавской.
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