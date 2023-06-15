Остапчук ответил, что будет делать с построенным с экс-женой Горняк домом

Кристина уверяет, что они после развода пока что не поделили его.

Телеведущий Владимир Остапчук ответил, что собирается делать с домом, который начал строить с эк-женой, нотариусом Кристиной Горняк.

В Сети пользователи довольно часто интересуются, что после развода произошло с жильем, где шоумен собирался жить с бывшей избранницей. Особенно разговоры вокруг дома возникли после того, как Владимир наведался туда с третьей женой Екатериной Полтавской, а Кристина начала уверять, что они его не поделили, поэтому нечего в здании что-то обустраивать.

Владимир Остапчук с Екатериной Полтавской и Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

У Остапчука у Instagram-stories поинтересовались, собирается ли он там жить с новой избранницей. На что ведущий честно ответил – да.

"Конечно", — коротко ответил на вопрос поклонников Владимир и заверил, что впоследствии расскажет все более подробно.

Владимир Остапчук возле дома, который строил с Кристиной Горняк / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Отметим, недавно Владимир Остапчук посетил двухэтажный дом, который начал строить с Кристиной Горняк, с новой избранницей Екатериной Полтавской. Там третья жена шоумена в шутку сказала, что одну стену нужно снести. Это не понравилось Горняк. Она заявила, что они с Владимиром после развода еще не решили, что делать с домом.

Нотариус обратилась к Екатерине, ведь знает, что та следит за ее фотоблогом. Кристина попросила не трогать дом и предложила выкупить ее часть.

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