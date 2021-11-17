Остапчук ответил, стоит ли женщинам бороться за женатого мужчину

Знаменитость ответил на вопрос подписчицы.

Шоумен Владимир Остапчук пообщался со своими поклонниками и ответил на некоторые их вопросы.

Так, одна из подписчиц поинтересовалась, стоит ли женщинам бороться за женатого мужчину, если есть очень сильные чувства. Свои мысли телеведущий опубликовал в сторис своего Instagram.

"Стоит бороться за любовь. Но если с другой стороны нет такого же стремления, то жизнь в состоянии "он ничего не обещает, и у него есть другая" в прямом смысле этого слова – это сложно. Потом будет травматично и больно", – ответил знаменитость.

Владимир Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk

Отметим, что в 2019 году стало известно о разводе Владимира Остапчука и его первой жены Елены Войченко после 14-летних отношений. Экс-возлюбленная обвиняла его в изменах и говорила, что новая любимая Кристина Горняк писала SMS шоумену, чтобы он уже заканчивал отношения с мамой двух детей. В ответ на это Кристина опубликовала видеообращение к бывшей Остапчуку, где заявила, что такого не было. Также пара неоднократно говорила, что не Кристина стала причиной развода супругов, а проблемы между Еленой и Владимиром были гораздо раньше.

В октябре в прошлом году Остапчук и Горняк обручились. Пара счастлива в браке и строит дом.

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