Остапчук показал двухмесячного сына и как он изменился

Украинский ведущий Владимир Остапчук растрогал новыми фото с маленьким сыном Тимофеем.

Сегодня, 10 февраля, младшему сыну Остапчука исполнилось два месяца. По случаю праздника ведущий с женой Екатериной сделали совместный пост в Instagram. В подборке они показали фото с маленьким Тимофеем. На изображениях видно, как новорожденный подрос и изменился.

Владимир Остапчук с сыном и женой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Сын Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Сын Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Счастливые звездные родители поделились, как с сыном выходят на прогулки и наслаждаются семейным уютом. В то же время Владимир и Екатерина признались, что безгранично любят сына и поздравили его с праздником: "Тимофею Владимировичу два месяца. Обожаем!".

Сын Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Владимир Остапчук с сыном / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Сын Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Поклонники семьи, в свою очередь, также написали им множество комплиментов и поздравлений в комментариях под постом. Пользователи пожелали малышу счастливого детства.

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