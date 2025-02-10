Остапчук показал двухмесячного сына и как он изменился

Ведущий с супругой наслаждаются отцовством.
Украинский ведущий Владимир Остапчук растрогал новыми фото с маленьким сыном Тимофеем.
Сегодня, 10 февраля, младшему сыну Остапчука исполнилось два месяца. По случаю праздника ведущий с женой Екатериной сделали совместный пост в Instagram. В подборке они показали фото с маленьким Тимофеем. На изображениях видно, как новорожденный подрос и изменился.
Счастливые звездные родители поделились, как с сыном выходят на прогулки и наслаждаются семейным уютом. В то же время Владимир и Екатерина признались, что безгранично любят сына и поздравили его с праздником: "Тимофею Владимировичу два месяца. Обожаем!".
Поклонники семьи, в свою очередь, также написали им множество комплиментов и поздравлений в комментариях под постом. Пользователи пожелали малышу счастливого детства.
- Поздравляю Тима. Пусть растет здоровым и счастливым
- Ну какой он милый красавец
- Катя, как можно родить и остаться стройной!
Напомним, что недавно продюсер Потап заговорил о пополнении в семье и готова ли его жена Настя Каменских впервые стать мамой. Кроме того, ответил на слухи об их кризисе в браке.
Читайте также:
- Тимур Мирошниченко вместе с 3-летним сыном попал в больницу поздно вечером
- Потап раскрыл, каким видит окончание войны в Украине: "Хотелось бы, чтобы Россия выполнила три пункта"
- Потап шокировал предложениями от мужчин, которые хотели заплатить за интим с Настей Каменских