Остапчук показал, как поляки поставили на место российского блогера: "Украинцы раз*бывают вашу армию"

Ведущий Владимир Остапчук показал видео, где поляки поставили на место российского блогера-миллионника Михаила Литвина.

В частности, поляки и россиянин перестретились на горнолыжном курорте Швейцарии. Поляки услышали, как Литвин со своим другом говорит по-русски, поэтому поинтересовались, какой он национальности. Когда тот ответил, что он россиянин, жители Польши, куда с начала полномасштабной войны эвакуировалось наибольшее количество украинцев, начали их презирать.

"Садимся на подъемник и с нами заходит два поляка. Мы начинаем с Витькой разговаривать, и поляк спрашивает: "А вы кто по национальности?". Витек отвечает: "Россияне". Он реагирует на это с презрением", — рассказал Литвин.

Далее блогер опубликовал фрагмент разговора, где поляки сдержанно с ним общались. Сначала объясняли, что Россия – это не европейская страна. Впоследствии Литвин пожаловался, что поляки начали говорить за политику, а его эта тема цепляет за живое. После этого Михаил начал грубо общаться с поляками, их перебивать, кричать, что они ничего не знают о России и не имеют права что-либо о ней говорить.

Но на этом истерика блогера не закончилась. Он поинтересовался, могут ли поляки говорить по-русски. Житель Польши с сарказмом на английском ответил: "Почему это я должен говорить по-русски?". После этого поляк громко рассмеялся. Литвин крикнул, что "русский – самый лучший язык в мире".

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!

Впрочем, поляк напомнил блогеру-миллионнику о войне в Украине, и добавил, что небольшая страна героически противостоит одной из самых больших.

"Украинцы, чья страна не столь велика, разобуют вашу армию", — прокомментировал поляк.

Литвин позже грозился, что нужно было ударить поляка, и жалел, что тогда этого не сделал. Ведущий Владимир Остапчук прокомментировал, что блогер смелый только на территории своей страны.

"Миша испугался, потому что это Швейцария и его бы, в лучшем случае, депортировали или за решетку посадили. Это ты только у себя дома такой смелый, Мишаня?" – посмеялся Остапчук над блогером.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

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