Остапчук показал, как ужинал в Греции с женой и Киркоровым

Владимир и Кристина встретили певца на острове Крит.

Украинский шоумен Владимир Остапчук и его жена Кристина полетели на отдых в Грецию.

Супруги выбрали для отпуска остров Крит и остановилось в 5-звездочном отеле в поселке Аниссарас. Именно в Греции сейчас также наслаждается отдыхом российский певец Филипп Киркоров, которому снова запретили въезд в Украину.

Пара встретилась с артистом в одном из ресторанов. Соответствующими фото и видео Кристина и Вова делились в своих Instagram-stories.

Кристина Остапчук и Филипп Киркоров / instagram.com/vova_ostapchuk

Во время ужина Киркоров исследовал страницу фотоблога избранницы ведущего и проверил, на кого она подписана.

Филипп Киркоров / instagram.com/vova_ostapchuk

Также пара сделала совместное фото с исполнителем.

instagram.com/vova_ostapchuk

"Спасибо, Филипп, за этот теплый дружеский вечер", — написал Остапчук.

Напомним, ранее Остапчук испортил видео жены в купальнике, ворвавшись в него в образе гейши. Артист вместе с женой порадовал поклонников забавным видео.

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