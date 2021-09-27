Остапчук показал, как жена в пижаме трогательно поздравила его с днем рождения

Остапчук показал, как жена в пижаме трогательно поздравила его с днем рождения

Ведущему исполняется 37 лет.

Известный украинский шоумен Владимир Остапчук, который недавно рассказал о своем новом доме, сегодня, 27 сентября, празднует свой день рождения.

С самого утра звезда получает различные теплые слова с поздравлениями. Однако, его жена Кристина Горняк первой поздравила его с 37-летием. Женщина еще ночью устроила сюрприз своему мужу.

Она подготовила для Владимира праздничное пирожное со свечами и украсила комнату воздушными шариками, на которых были написаны различные поздравления. А еще Кристина вручила ему открытку. Правда, что там именно было, Владимир решил оставить в секрете.

Владимир Остапчук празднует день рождения / instagram.com/vova_ostapchuk

Поздравления жены шоумен снял на видео и опубликовал в Instagram-stories. Кристина даже немного смутилась. Женщина с улыбкой просила Владимира не снимать ее, ведь она в пижаме.

Жена Владимира Остапчука поздравила его с днем рождения / instagram.com/vova_ostapchuk

К слову, позже они пошли вместе в ресторан и продолжили празднование.

Владимир Остапчук с женой празднуют день рождения / instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, недавно Кристина Горняк попробовала себя в роли актрисы. Женщина снялась в фильме.

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