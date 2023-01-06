Остапчук после публичного скандала неожиданно обратился к экс-жене Елене: "Мне жаль и стыдно"

Украинский телеведущий Владимир Остапчук пообщался с подписчиками в Instagram и неожиданно заговорил о своем предыдущем браке с Еленой Войченко.

Как известно, экс-влюбленные разошлись очень плохо и долго выясняли отношения в публичном пространстве, выливая друг на друга грязь. Но, по словам Остапчука, сейчас он понял, что совершил много глупостей и многое ему вообще не стоило делать.

Владимир Остапчук с экс-женой Еленой Войченко / Фото: instagram.com/olenavoychenko

"Я наделал много глупостей, правда. Многие вещи мне не следовало делать и говорить, вообще никогда и никому. Мне жаль и стыдно, но я это сказал. Это был я. Поэтому и ответственность за это я сам несу полностью и еще долго буду нести", – отметил Остапчук.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Кроме того, Владимиру, судя по его сторис в фотоблоге, удалось наладить общение с экс-супругой касательно детей, и теперь он беспрепятственно может с ними видеться. Тем не менее, звездному отцу это удается не так часто, поскольку в настоящее время его экс-жена Елена с детьми находится в Канаде:

"Все хорошо. Хотя виделись еще в прошлом августе. Они в Канаде с прошлой весны. Очень благодарен Елене, что так хорошо их воспитывает и заботится", — прокомментировал Остапчук.

Сын Остапчука и Войченко / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, что в октябре 2019 года Владимир Остапчук после 14 лет брака расстался со своей первой женой и матерью его двоих детей Еленой Войченко. Причем это был один из самых скандальных разводов в украинском шоу-бизнесе. Елена обвиняла экс-возлюбленного в многочисленных изменах. А уже через несколько месяцев стало известно, что Остапчук закрутил новый роман с нотариусом Кристиной Горняк, на которой позже женился.

Тем временем война между Еленой и Владимиром не прекращалась. Женщина рассказала, как бывший ее унижал и манипулировал. Дошло даже до того, что Владимир Остапчук подал запрос в опекунскую службу на психологическую экспертизу Елены. Также шоумен обвинял экс-жену, что она не дает ему видеться с детьми.

Остапчук с экс-женой и детьми / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Владимир Остапчук с экс-женой Еленой Войченко / Фото: instagram.com/olenavoychenko

Остапчук, в свою очередь, рассказывал, что у Елены есть проблемы с законом в США и что она дважды пыталась совершить суицид. Войченко же утверждала, что ее экс-муж не стремится видеться с их детьми и не выплачивает алименты.

Но, похоже, экс-супругам удалось забыть все обиды и наладить нормальное общение ради детей.

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