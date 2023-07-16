Остапчук после скандала с бывшей продолжает обустраивать их дом с новой женой

Телеведущий Владимир Остапчук и его молодая жена Екатерина Полтавская продолжают делать ремонт в загородном доме под Киевом, который шоумен приобрел в браке с экс-женой Кристиной Горняк.

Несмотря на скандал с бывшей относительно прав собственности на недвижимость, ведущий и его новая избранница занимаются обустройством дома и прилегающей территории.

Так, в сторис в Instagram Остапчук и Полтавская показали территорию загородного имения и сообщили, что сейчас ищут ландшафтного дизайнера для создания уютного двора.

Екатерина Полтавская

Телеведущий поделился фотографией с балкона дома, на котором позировала Екатерина, а она в свою очередь показала, как выглядит сейчас территория.

Загородный дом Остапчука и Горняк

Напомним, что совсем недавно бывшая жена шоумена Кристина Горняк негативно отреагировала на новости о том, что экс-супруг с новой женой обустраивает их дом. По словам нотариуса, она вообще была не в курсе того, что сейчас ведущий занимается ремонтом, ведь они еще не согласовали вопрос о разделе имущества.

Горняк даже обратилась к Екатерине в своем блоге и предложила сначала выкупить ее часть дома, а затем показывать в своих соцсетях, как она планирует его перестроить.

В то же время Остапчук уверенно ответил, что собирается жить в загородном доме со своей третьей женой Екатериной.

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