Остапчук после выезда из Украины поселился в Канаде: его жена показала новый дом и назвала цены

Владимир Остапчук с семьей

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука — блогер Екатерина — показала, где они сейчас живут после переезда в Канаду из Украины.

Так, супруги вместе с годовалым сыном Тимофеем временно поселились в арендованной квартире в Монреале, пока подыскивают более комфортное жилье для длительного проживания. В своем Telegram-канале Екатерина провела небольшой румтур по новому дому. Квартира отличается светлым современным интерьером: кухня оборудована белой мебелью, обеденным столом с мраморным покрытием и всей необходимой техникой. Из окон открывается панорамный вид на город.

Дом Владимира Остапчука и его семьи в Канаде

Также жена шоумена показала спальню со сдержанным дизайном, большой кроватью и балконом, с которого можно любоваться городскими пейзажами. По ее словам, после переезда семья уже успела закупиться продуктами. Первый поход в супермаркет стоил ей около пяти тысяч гривен в пересчете на украинскую валюту.

Отдельно она поделилась, что в Канаде арендовать дом на месяц можно в среднем за 128 тыс. грн. Правда, по словам Екатерины, ситуация осложняется тем, что это цена с учетом отсутствия мебели в доме.

Впрочем, в нынешней квартире Остапчуки задерживаться надолго не планируют. Екатерина призналась, что в ближайшее время они арендуют автомобиль и начнут активно искать постоянное жилье. Идеальным вариантом для семьи она называет отдельный дом, а не квартиру, из-за особых прихотей мужа.

«С тем, как Вова переживает из-за соседей, чтобы, не дай Бог, никому не мешать и даже чашку на стол ставить тихо, я в квартире долго не выдержу», — пошутила Екатерина.

В то же время после такой непродолжительной адаптации жена Остапчука делится, что ей «пока все очень нравится», а тамошнюю еду она называет «очень вкусной». Сравнивая цены с Украиной, по мнению блогера, они не слишком отличаются, а в чем-то она видит даже экономию.

Напомним, о намерении переехать в Канаду жена ведущего сообщала еще весной. По ее словам, семья решалась на такой шаг около года, а последней каплей стала российская атака, вследствие чего был поврежден дом под Киевом, которым владел шоумен и его экс-супруга Кристина Горняк.

Также Екатерина рассказывала, что Владимир имеет статус резидента Канады, подтвердил образование по местным требованиям и получил канадское водительское удостоверение. Поэтому это упрощает процесс адаптации семьи и открывает возможности для дальнейшего оформления необходимых документов для нее и маленького Тимофея.

