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Остапчук постебал россиян, пишущих, что в Украине "грабят и убивают на улицах" во время блэкаута

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Остапчук постебал россиян, пишущих, что в Украине "грабят и убивают на улицах" во время блэкаута

Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Статья пропагандистов вызвала смех у украинцев.

Телеведущий Владимир Остапчук потролил российских пропагандистов, пишущих о том, что во время отключения света украинцы "готовятся грабить супермаркеты и мародерить".

В одном из российских изданий написали статью о том, что якобы во время блэкаута в Украине начали грабить магазины, нападать на людей на улице и устраивать погромы. Скандальная публикация вызвала смех у многих украинцев, в том числе и у Остапчука.

Ведущий решил постебать россиян в сторис в Instagram и пошутил, что как раз вернулся после ограбления.

"Лично я уже помародерил — украл у главного редактора этого издания мозг", — написал Остапчук.

© instagram.com/vova_ostapchuk
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Поклонники шоумена оценили его иронию и предложили ему пойти воровать из магазинов голубику и яйца, ведь сейчас они являются одними из самых дорогих продуктов на полках магазинов.

"Если будете идти мародерить, возьмите меня с собой! Будем воровать голубику и яйца", — написали сообщение Владимиру.

© instagram.com/vova_ostapchuk
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Через некоторое время ведущий опубликовал кадры, на которых на его лбу виднелся синяк.

"Попробовал замародерить голубику и яйца в "Сильпо". Завтра пойду в АТБ" — пошутил Остапчук.

© instagram.com/vova_ostapchuk
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

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Дата публикации
Просмотры
1369
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