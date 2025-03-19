Остапчук публично поздравил сына от экс-супруги с 7-летием и показал его со старшей сестрой

Шоумен уже долго не виделся с детьми от предыдущего брака.

Украинский ведущий Владимир Остапчук, который недавно показался за границей с семьей, рассказал о празднике.

Сегодня, 19 марта, сын шоумена Эван отмечает семилетие. Звездный многодетный отец в своих сторис показал архивное фото именинника, где он позирует со своей сестрой Эмилией в Киеве. Кроме того, Остапчук публично адресовал сыну поздравления.

"Сегодня (19 марта – прим. ред.) моему среднему, Эвану, семь лет. Встречайте уже взрослого парня", — написал ведущий.

Сын и дочь Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

К слову, новых снимков с детьми от бывшей супруги Елены Войченко Остапчук почти не показывает. Но в то же время отмечает, что всегда находится с ними на связи. Поскольку потомки живут с мамой за границей, звезда видится с ними по видеосвязи. Тем не менее, Эван и Эмилия уже знакомы со своим младшим трехмесячным братиком Тимофеем, которого родила третья жена шоумена – Екатерина Остапчук.

Напомним, недавно певица Светлана Тарабарова восхитила новыми фото с семьей. На фотографиях артистка показала сразу троих заметно подросших детей и мужа.