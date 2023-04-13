Остапчук рассказал, как отреагировал на то, что он первый парень у своей 22-летней жены

Телеведущий Владимир Остапчук вспомнил начало отношений со своей женой Екатериной Полтавской, которая младше его на 16 лет.

Пара наконец перестала скрывать свои отношения и официально подтвердила, что они вместе. Так что Остапчук решил раскрыть некоторые подробности отношений с любимой.

38-летний ведущий рассказал, как узнал о том, что у него у Екатерины вообще не было отношений с мужчинами. По словам шоумена, Екатерина сама начала эту тему и предупредила его.

"Я где-то на вторую неделю отношений узнал, что я у нее первый муж буду и она сказала: "Я целовалась с тобой первым". А я такой: "Так тебе же 22", но она сказала, что ни с кем не была в отношениях, это для нее не проблема. Она абсолютно нормально говорит, что я у нее первый мужчина", — рассказал Остапчук в своем шоу "Мекнув — спрашивайте".

Фото: instagram.com/poka.tya

Ведущий уверяет, что они с женой вообще не ощущают существенную разницу в возрасте. Более того, он заявил, что Екатерина мудрее его предыдущих женщин.

"Она не парится относительно разницы в возрасте, а тупо первый месяц где-то парился. Я думал, что у нас будут такие отношения типа "дочь-отец". Но потом я понял, что она взрослый и зрелый человек, гораздо умнее женщин, которых я знал раньше", — сказал Остапчук.

Читайте также: