Остапчук резко раскритиковал Дантеса и Ефросинину: "Такие все святые — аж страшно"

Украинский телеведущий Владимир Остапчук публично поскандалил с ведущей Машей Ефросининой, певцом Владимиром Дантесом и блогером Алексеем Дурневым.

Все они осудили слова шоумена о том, что "небритые женщины некрасивые" и упрекнули его за это. Однако Остапчук не стал терпеть критику в свой адрес, поэтому ответил звездным коллегам. В частности, ведущий вспомнил Дантесу, как тот в свое время на шоу "Пожежа" рассказывал, что "волосы на ногах – это неприкольно" и "под мышками нужно брить, потому что иначе воняет".

"Злорадствовать и на этом повышать свой рейтинг за счет меня вы умеете, но о себе так часто забываете, к сожалению. Так нельзя, вы у себя одни, поэтому говорите больше о себе, а не других. Чуешь меня, чуешь, а что была за история полгода назад об "у меня детская травма от небритых ног учительницы" и "волосы под мышками — это несколько, это воняет"? Слово "переобуваться" вам о чем-то говорит?" – обратился к Дантесу Остапчук.

Владимир Дантес вступился за женщин после скандальных высказываний Остапчука, Буше и Позитива

Также ведущий нашел и что сказать Маше Ефросининой, которая заявила, что "бриться или нет – это личное дело только женщины". Шоумен вспомнил, как ведущая в своем шоу "Дорослі дівчата" говорила, что "мужчина должен зарабатывать больше, чем женщина".

"Взрослая девочка, а не вы ли говорили, что мужчина обязательно должен больше зарабатывать? Или парни не посмотрят шоу и не начнут комплексовать из-за того, что если мало зарабатывают, то их женщина будет этим упрекать и обсуждать? (как в вашем случае — на всю страну). Никто же никому ничего не обязан? Или вам можно несколько советов раздать?" – обратился к Ефросининой Остапчук.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нашел шоумен и что сказать Алексею Дурневу. Он отметил, что блогер в выпусках своих шоу часто говорит оскорбительные шутки в сторону женщин. Более того, Остапчук возмутился, что Дурнев до сих пор тянет в украинское инфопространство россиян.

"Лешь, а что по твоим оценкам девушек, как "тупая п*зда"? До полномасштабной ты в своем шоу каждую вторую нашу девушку так называл, а сейчас, кстати, зачем-то тянешь в инфопространство россиян. Зачем строить на них контент? Чтобы мы никогда о них не забыли? И "бесят девушки, которые смотрят все мои программы и не дают" — это не объективизация женщины? Вы все 10 из 10 в своем умении засирать других и не обращать внимание на себя. Такие все святые — аж страшно", — возмутился шоумен.

Алексей Дурнев

Тем временем Владимир Дантес с сарказмом отреагировал на возмущение Остапчука.

"Так, дорогие мои подписчики, включая Машу Ефросинину, alyona alyona, Лешу Дурнева, Юлию Санину и я, в том числе, прекращаем. Мы оскорбили Остапчука, не надо булить человека за то, что он просто что-то хлопнул случайно. Это вообще- то он высказывал свое мнение", — высказался Дантес.

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Скандал вокруг Владимира Остапчука – что известно

Ведущий в своем шоу "Мекнув — питайте" вместе с блогером Богданом Буше и певцом Позитивом обсудил тему депиляции женщин. Они сошлись во мнении, что небритые девушки не могут быть привлекательны. За такие высказывания в сторону женщин мужчины получили шквал критики в свой адрес, в том числе от звездных коллег. Остапчук и Позитив оправдались за свои слова и заявили, что вообще-то имеют право высказывать свое мнение.

Владимир Остапчук, Позитив и Богдан Буше

Читайте также: