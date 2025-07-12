Остапчук с семьей неожиданно переехал в новый дом: какова причина и вид жилья изнутри

Владимир Остапчук с женой и сыном / © instagram.com/vova_ostapchuk

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Жена ведущего Владимира Остапчука - блогерша Екатерина Полтавская - заявила о переезде.

Так, жена звезды сообщила, что бывший роскошный дом они решили променять на другой по одной веской причине. По словам Екатерины, прошлый дом располагался возле железной дороги, что усиливало опасность во время частых воздушных тревог. Поэтому они приняли весомое решение.

"Живем на расстоянии рукой подать до железной дороги. А еще у нас всегда супергромко. Сегодня нервы окончательно сдали. Решили переехать", - писала ранее избранница шоумена.

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Новый дом Екатерины и Владимира Остапчуков

Поэтому уже совсем скоро Остапчук с женой и сыном поселятся в роскошном двухэтажном доме, возле которого много зеленой территории. Блогерша уже частично показала интерьер нового жилья и раскрыла, как хотела бы его изменить.

"Хочу одну комнату переоборудовать под гардеробную. Теперь у меня во дворе есть лес, а с другой стороны — сад с розами и малиной", — призналась Екатерина.

Территория возле дома Екатерины и Владимира Остапчуков

Напомним, недавно Екатерина Остапчук делилась, какой дорогой подарок сделала мужу после громкой ссоры.