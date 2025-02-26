Остапчук с ужасом рассказал о пережитом ночном обстреле Киевской области: "Прилет по дому возле нас"

Украинский ведущий Владимир Остапчук с ужасом рассказал о пережитом ночном обстреле Киевской области.

В ночь на 26 февраля оккупанты атаковали Украину дронами. Беспилотники были выпущены и по Киевской области. Один из "Шахедов" попал по частному дому в Бучанском районе. В Instagram Владимир Остапчук поделился, что тоже там живет. В частности, по словам шоумена, ночью было шумно, а прилет произошел недалеко от их дома.

"Прилет по частному дому в нашем селе возле нас", — поделился ведущий и показала фото с последствиями обстрела.

Владимир Остапчук высказался об обстреле Киевской области / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Тем временем жена Остапчука – Екатерина Полтавская – вспомнила, что ночь была действительно ужасной. Они вместе с мужем и крошечным сыном прятались в безопасном месте. Как говорит избранница ведущего, долгое время были слышны взрывы, которые раздавались без перерыва.

"А это минуту назад. Уже минут 15 без перерыва вот так", – говорила о взрывах Екатерина.

Жена Владимира Остапчука высказалась об обстреле Киевской области / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, прошло ровно три года, когда Россия начала полномасштабную войну. Недавно украинские знаменитости в годовщину российского вторжения вспомнили ужасный день в истории Украины.

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