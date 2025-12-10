ТСН в социальных сетях

Гламур
521
2 мин

Остапчук с женой ошеломил сюрпризом для годовалого сына и показал его реакцию

Супруги обратились к сыночку по случаю его первого дня рождения.

Валерия Гажала
Владимир Остапчук с женой и сыном

Владимир Остапчук с женой и сыном

Украинский телеведущий Владимир Остапчук и его жена Екатерина рассказали о празднике в семье.

Сегодня, 10 декабря, сыну звездных супругов исполняется один год. По такому особому случаю возлюбленные подготовили для маленького Тимофея настоящий сюрприз. В фотоблоге Екатерина отметила, что еще ночью она с мужем надувала шарики и украшала дом.

Конечно именинник не остался и без подарка. Так, родители подарили Тимофею огромное детское авто. Екатерина даже успела запечатлеть первые эмоции ребенка от увиденного. Счастливый мальчик сразу взялся с интересом осматривать подарок. На кадрах также можно заметить, как он подрос за последнее время.

«С днем рождения, Тим. Любим тебя безгранично», — написали супруги в совместной публикации.

Сын Владимира и Екатерины Остапчуков

Сын Владимира и Екатерины Остапчуков

Сын Владимира и Екатерины Остапчуков

Сын Владимира и Екатерины Остапчуков

Сын Владимира и Екатерины Остапчуков

Сын Владимира и Екатерины Остапчуков

В комментариях к поздравлениям присоединилось немало звезд и поклонников семьи. Они не скрывали своего восторга от подросшего Тимофея и искренне поздравляли его с первым днем рождения.

  • «Какой пупсик, поздравляю!» — Наталка Денисенко

  • «Ну наконец-то полный комплект рендж роверов в семье! С именинником вас, он прекрасен» — невеста Сергея Танчинца

  • Какой замечательный мальчик, как с обложки журнала

  • Поздравляю! У него счастливое детство и очень классные родители! Пусть растет радостным мальчиком!

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская рассказала о сюрпризе для старшей дочери Мишель, который она везет из Буковеля. Звезда решила порадовать ребенка после ее успеха на соревнованиях.

