Остапчук с женой ошеломил сюрпризом для годовалого сына и показал его реакцию

Владимир Остапчук с женой и сыном

Украинский телеведущий Владимир Остапчук и его жена Екатерина рассказали о празднике в семье.

Сегодня, 10 декабря, сыну звездных супругов исполняется один год. По такому особому случаю возлюбленные подготовили для маленького Тимофея настоящий сюрприз. В фотоблоге Екатерина отметила, что еще ночью она с мужем надувала шарики и украшала дом.

Конечно именинник не остался и без подарка. Так, родители подарили Тимофею огромное детское авто. Екатерина даже успела запечатлеть первые эмоции ребенка от увиденного. Счастливый мальчик сразу взялся с интересом осматривать подарок. На кадрах также можно заметить, как он подрос за последнее время.

«С днем рождения, Тим. Любим тебя безгранично», — написали супруги в совместной публикации.

Сын Владимира и Екатерины Остапчуков

В комментариях к поздравлениям присоединилось немало звезд и поклонников семьи. Они не скрывали своего восторга от подросшего Тимофея и искренне поздравляли его с первым днем рождения.

«Какой пупсик, поздравляю!» — Наталка Денисенко

«Ну наконец-то полный комплект рендж роверов в семье! С именинником вас, он прекрасен» — невеста Сергея Танчинца

Какой замечательный мальчик, как с обложки журнала

Поздравляю! У него счастливое детство и очень классные родители! Пусть растет радостным мальчиком!

