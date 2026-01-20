Остапчук с женой отдал свой генератор подписчице во время отключений света: "Везли в Гостомель"

Владимир Остапчук с женой и сыном

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука — блогер Екатерина Полтавская — рассказала об их добром деле во время отключений света.

Так, звездное семейство живет недалеко от Киева в загородном доме и имеет возможность позаботиться об обеспечении себя светом и теплом. Но, по словам Екатерины, они имели в арсенале еще один генератор, который она забрала после продажи собственной бьюти-студии в Киеве. Поэтому не долго раздумывая блогер и шоумен во время отключений света решили обеспечить электроэнергией еще кого-то.

Для того, чтобы выбрать семью, Екатерина сделала опрос в своем сообществе. Среди тех, кто откликнулся, она выбрала маму с ребенком, который болеет ДЦП. И к ним направила помощь вместе с мужем Владимиром. В то же время блогерша вдохновила в это непростое время делать добрые поступки.

Сторис Екатерины Остапчук

«У нас был дома генератор из студии. Написала об этом в своем Telegram-канале, и мне ответила девушка, у которой у малыша ДЦП, что у них почти нет света. На днях с Вовой отвезли ей в Гостомель этот генератор и подарили его. Помогайте тем, кто нуждается», — призвала Екатерина.

