Остапчук с женой покидает Украину во время войны: куда эмигрирует семья и что будет с имуществом

Владимир Остапчук с женой Екатериной

Украинский ведущий Владимир Остапчук, его жена Екатерина Полтавская и годовалый сын Тимофей эмигрируют из Украины во время войны.

В Instagram избранница шоумена сообщила, что они приняли решение начать новую жизнь в Канаде. По словам Екатерины, этим изменениям предшествовало немало причин. В частности, она вспомнила недавний ужасный инцидент с «прилетом» в совместное имущество Владимира с его экс-супругой Горняк.

«Дорогие читатели, наша семья приняла решение переехать в Канаду, о чем мы начали задумываться еще год назад, но эмиграция — это трудный шаг, поэтому лично я находила 1091 причину, чтобы оттянуть ее, но окончательно на это решение повлиял прилет по дому мужа, что стало для нас внутренним толчком и как бы последней каплей», — пояснила Екатерина.

Блогерша также отметила, что ее муж многими вещами связан с Канадой. Там он получал образование и живут его дети от первого брака с Еленой Войченко. Сейчас супруги приняли решение в основном из-за безопасности их годовалого сыночка Тимофея и его будущего.

«Как вы знаете (или нет) мой муж — резидент Канады, а еще у него там живут старшие дети, поэтому сейчас переезд туда нам кажется закономерным и логичным. Всем сердцем люблю Украину и Киев, но надо думать не только о себе, но и о Тимофее. Лично мне морально легче не воспринимать это решение окончательным, поэтому оставляю за собой право на надежду вернуться. По крайней мере пока будем жить на две страны», — написала жена звезды.

Кроме того, Екатерина сразу ответила на вопросы пользователей о карьере Владимира Остапчука. Блогерша объяснила, что он будет продолжать брать заказы на частные мероприятия как ведущий, но уже за рубежом. Более того, заинтриговала его перспективами в преподавательской деятельности.

«Ведущий продолжает быть ведущим. В Европе сейчас тоже много заказов. А еще Вова же в Канаде учился в университете и вот последние полгода еще учился дистанционно и сдал экзамены. Теперь он имеет право преподавать в университетах Канады (а у них это совсем другое дело, чем у нас, по возможностям). Его даже некоторые универы уже пригласили», — призналась блогерша.

Более того, звездная семья намерена избавиться от своего имущества. Жена Остапчука уже заявила о продаже авто. В частности свое, которое ей подарил возлюбленный, она планирует отдать за 90 тыс. долларов.

