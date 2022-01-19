Остапчук с женой, Саша Бо и Сумская: звезды посетили допремьерный показ комедии "Любовь и Блогеры"

Остапчук с женой, Саша Бо и Сумская: звезды посетили допремьерный показ комедии "Любовь и Блогеры"

На широкие экраны лента выходит с 20 января.

18 января в столичном кинотеатре "Оскар" состоялся самый громкий допремьерный показ фильма "Любовь и Блогеры". Среди гостей – более 100 украинских звезд и инфлюэнсеров.

Профессиональные актеры и звезды соцсетей на одном экране: впервые в украинском кино в актерский состав вошли известные блогеры и популярные персонажи из ТikТоk и Instagram. "Любовь и Блогеры" - это фильм нового формата, демонстрирующий конфликт разных менталитетов и поколений.

"Впервые за 30 лет украинского кинематографа мы объединили поколение профессиональных актеров и инфлюэнсеров, за которыми следят миллионы людей в простых, народных условиях, – комментирует продюсер фильма Владимир Остапчук. - Мы старались создать такую современную комедию, которая будет простой и понятной всем. Думаю, нам это удалось. Мы сейчас находимся в волнующем ожидании отзывов от зрителей, поэтому приглашаем каждого к просмотру нашей прекрасной, веселой комедии во всех кинотеатрах страны с 20 января".

В этот вечер премьеру фильма "Любовь и Блогеры" впервые увидело большое количество звездных гостей, среди которых: Юрий Никитин, Lida Lee, Nino Basilaya, Рамина Эсхакзай, Павел Зибров, Олег Машуковский, Таня Пренткович, Александра Пустовит, Алена Венум, Сабина Мусина, Фаина Тедеева, Андрей Задворный, Анна Кузина, Богдан Юсипчук, Богдан Осадчук, Сергей Халус, Назар Грабар, Мила Кузнецова, Мила Бараева, Даня Вегас, Даша Кубик, Александр Волошин и многие другие.

Презентовать и посмотреть вместе с приглашенными зрителями фильм пришли сами актеры фильма: Ольга Сумская, Вадим Новицкий, Назар Заднепровский, Анна Тринчер, Иван Кухарчук, Анастасия Елисеева, Инна Приходько, Екатерина Кистень, Иван Кухарчук, Анатолий и Татьяна Зиновенко, Роман Свичкоренко, Богдан Шелудяк, Виктория Маремуха, Евгений Белозеров, Ксюша Манекен.

Название слогана фильма "Основано на ржачных событиях" полностью себя оправдало — на протяжении всего киносеанса в зале не утихал смех.

В официальном прокате романтическую комедию "Любовь и Блогеры" можно будет посмотреть с 20 января 2022 года.

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