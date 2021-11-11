Остапчук со своей женой устроил романтический фотосет в Париже на крыше

Влюбленные провели уик-энд вместе.
Украинский ведущий Владимир Остапчук вместе со своей женой, Кристиной Горняк, провели уик-энд в Париже.
Они гуляли по парижским улицам, ходили в рестораны и в целом наслаждались друг друга. Впрочем, в таком романтическом городе они, конечно, устроили нежный фотосет. Парочка надела для такого события изысканные наряды. Кстати, влюбленные позировали на крыше на фоне Эйфелевой башни.
"Удивительный уик-энд, наполненный любовью, страстью, вкусом выпечки и красотой в каждой мелочи", — поделился своими эмоциями Владимир.
В общем, и Кристине понравилось их путешествие. Она отметила, что навсегда запомнит его.
"Держи меня крепче и не отпускай, ведь между нами что-то очень особенное! Мы учимся, мы взрослеем и становимся мудрее!" – нежно обратилась к мужу Кристина.
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