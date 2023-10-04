Остапчук сообщил о празднике с 23-летней женой и поблагодарил, что "опять научила верить в себя"

Шоумен рассказал, что сегодня для них с возлюбленной особый день.

Украинский шоумен Владимир Остапчук поделился редкими фото вместе со своей 23-летней женой Екатериной Полтавской и рассказал о празднике в их семье.

На странице в Instagram Остапчук запостил атмосферные фотографии с возлюбленной и отметил, что они празднуют первую годовщину своих отношений.

Прошел год с тех пор, как Екатерина и Владимир познакомились. Также Остапчук поблагодарил свою избранницу, что она научила его верить в людей и в себя:

"Коть, нам сегодня 1 год. Спасибо, что научила меня снова верить в людей и в себя. Спасибо, что своим примером показываешь: собственные ценности надо защищать. Спасибо, что готова бежать, ждать, держать, любить что угодно. Спасибо за твой юмор и отношение к миру. Спасибо за твою красоту и перфектность твоей души. Я тебя люблю и поздравляю с нами", – написал Остапчук.

Владимир Остапчук с женой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Растроганная обращением возлюбленного Полтавская написала под постом, что очень его любит, на что он ответил смайлами в виде красных сердец.

Владимир Остапчук с женой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Владимир Остапчук с женой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Отметим, что 22 февраля 2023 года Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская намекнули, что поженились. Они запостили фото из документ-сервиса "Готово", которое сопроводили текстом "наконец-то" и смайлом в виде сердца. Официально информацию о своей женитьбе пара не подтверждала, впрочем, Екатерина в постах в фотоблоге активно называет Остапчука своим мужем.

Напомним, что 27 сентября Владимир Остапчук отметил 39-летие. По этому случаю Полтавская показала, какой сюрприз подготовила мужу и дорогой подарок, который для него приобрела.

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