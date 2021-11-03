Остапчук третий раз вакцинировался от COVID-19: "Готов хоть ежемесячно делать укол"

Летом шоумен получил вторую дозу вакцины.
Украинский шоумен Владимир Остапчук решил третий раз вакцинироваться от COVID-19.
Ведущий летом получил вторую дозу CoronaVac. Его COVID-сертификат действителен до 2022 года. Впрочем, Владимир посоветовался с семейным врачом и решил вакцинироваться Pfizer.
"Знаю, что общество разделилось на вакцинаторов и антиваксов (дома у меня тоже недавно так было), у каждого лагеря свои страхи и аргументы, но третью вакцинацию я все-таки сделал, хоть и планировал позже", — поделился Остапчук.
Он решился это сделать, потому что его не пустили во Францию. Владимир говорит, что в страну разрешают приехать в том случае, если пройден полный курс вакцинации Pfizer, AstraZeneca и Moderna.
"Также я по работе общаюсь с таким количеством людей, что готов делать укол хоть ежемесячно, чтобы не подхватить этот непонятный штамм Delta", — добавил шоумен.
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