Остапчук уехал за границу с семьей: его жена назвала причину и высказалась о конфликтах

Украинский ведущий Владимир Остапчук поехал с женой Екатериной и сыном за границу.

В фотоблоге избранница артиста сообщила, что возлюбленный едет в Польшу и будет там работать. Тем временем Екатерина с сыном проведут вместе с шоуменом время и просто отдохнут. По словам блогерши, их путь был довольно легким из-за законодательных изменений.

"После того, как отменили систему "Шлях" и оставили выезд очень ограниченной категории, граница стала пустой. Прошли за 40 минут. Мы на работу. Ну папа, а мы напросились, иначе я бы не знаю, когда уехала куда-то", — рассказала Екатерина.

Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/poka.tya

В свою очередь, Владимир свободно пересекает границу Украины, поскольку воспитывает троих несовершеннолетних детей. В частности, трехмесячного сына Тимофея, которого супруги также взяли с собой. Правда, как признается жена ведущего, теперь вещей у них стало больше. Поэтому на этом фоне у них с возлюбленным произошло недоразумение.

"Собираться в поездку с ребенком и мужем, который считает, что нужно брать одни трусы, одни носки и одежду, в которой едешь – это супер. Меня вот так вот всю, реально", — написала блогерша.

Екатерина Остапчук / Фото: instagram.com/poka.tya

К слову, конфликты пара одолевает довольно оригинальным методом. Избранница шоумена говорит, что они заканчиваются ссориться тогда, когда кому-то банально надоедает делать это.

"Мы с Вовой одинаковы. Он моя мужская версия. Когда кому-то из нас надоедает спорить, тогда конфликт заканчивается. По-другому никак. И неважно, кто начал и кто виноват. Нет вот этого всего тошнотного: "Он всегда первый мирится, даже если я виновата". Хотя бы хотелось. Знаете, есть огонь и вода, а мы огонь и бензин", – с юмором объяснила Остапчук.

Напомним, недавно бывшая супруга Владимира Остапчука сообщила, что урегулировала вопросы совместного имущества после развода. Три года скандалов и бывшие разрешили проблему без судов.

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