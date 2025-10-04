ТСН в социальных сетях

Гламур
153
2 мин

Остапчук в годовщину брака ошеломил подарком супруге за более 3 млн гривен: ее реакция

Екатерина похвасталась роскошным сюрпризом и получила шквал поздравлений от звезд.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Владимир Остапчук с женой

Владимир Остапчук с женой / © instagram.com/vova_ostapchuk

Украинский телеведущий Владимир Остапчук порадовал жену Екатерину ценным подарком.

Так, шоумен устроил настоящий сюрприз для возлюбленной по случаю их годовщины брака. Сегодня, 4 октября, супруги празднуют третий год с момента официального узаконивания отношений. И в знак благодарности за счастливую супружескую жизнь Владимир купил для жены новенькое авто, цена за которое колеблется от около трех миллионов гривен до более пяти.

Радостная Екатерина сразу же похвасталась Range Rover Velar и его роскошным просторным светлым салоном в фотоблоге. Жена шоумена запостила серию фото, где вместе с сыном Тимофеем они пришли в автосалон и со всеми торжествами забирали подарок. В публикации блогерша также поздравила Владимира.

"С годовщиной нас! Три года! Спасибо, любимый. Контракт продлен еще на год. Знакомьтесь, это Валера", — забавно написала Екатерина Остапчук.

Екатерина Остапчук с подарком от мужа

Екатерина Остапчук с сыном и подарком от мужа

Пост Екатерины Остапчук

В свою очередь, ведущий также адресовал жене публичные поздравления и поблагодарил за "еще один год контракта": "Сегодня у нас годовщина — три года. Спасибо тебе за все, люблю".

В комментариях юзеры и украинские звезды порадовались за супругов и засыпали поздравлениями.

  • "Боже, какой красивый салон, поздравляю! Машинка просто вау" — Наталка Денисенко

  • Поздравляю Вас! Владимир невероятный мужчина! Тимофей на фото радуется больше всех

  • Вам очень идет. Поздравляю

Напомним, недавно Екатерина Остапчук показала свою новую прическу после того, как долгое время остерегалась менять имидж.

153
