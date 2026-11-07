Остапчук в Канаде воссоединился с тремя детьми от двух браков: как выглядят сыновья и дочь звезды

Владимир Остапчук с семьей / © instagram.com/vova_ostapchuk

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Украинский ведущий Владимир Остапчук впервые за длительное время показал своих троих детей от двух браков.

Как известно, уже длительное время в Канаде живут его старший сын Эван и дочь Эмилия. Они вместе с мамой, первой женой шоумена Еленой Войченко, уже давно эмигрировали за границу.

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Недавно в Канаде поселился и сам Остапчук вместе с нынешней третьей женой, блогершей Екатериной, и их годовалым сыном Тимофеем. Теперь у семьи есть больше возможностей, чтобы все братья и сестра были вместе. Ранее звезда делился, что это стало одной из движущих сил во время эмиграции и сейчас он счастлив.

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Недавно в полном составе звездная семья отправилась на прогулку. В своем фотоблоге Владимир впервые за многие годы обнародовал фото сразу трех потомков. Из кадров можно заметить, что старшие дети уже нашли общий язык с младшим и прекрасно развлекаются с ним.

Дети Владимира Остапчука / © instagram.com/vova_ostapchuk

Дети Владимира Остапчука

В свою очередь 13-летняя Эмилия и 8-летний Эван стали значительно взрослее. Они оба отрастили волосы и, очевидно, полностью адаптировались за годы проживания за границей. Правда, звездный отец лица сыновей и дочери не показал — они позировали спиной к камере.

К слову, раньше между Владимиром Остапчуком и Еленой Войченко бушевали многочисленные публичные скандалы. Первая жена шоумена подозревала его в изменах и после 12 лет брака разорвала отношения. Но по ее словам, на этом не закончилось. Елена признавалась, что со временем ведущий хотел даже отобрать у нее детей и угрожал.

Однако сейчас уже все в прошлом. Бывшие перешагнули через свои образы и поддерживают связь для совместного воспитания детей. К тому же, нынешняя жена Остапчука Екатерина также хорошо ладит с его экс-избранницей и советуется в вопросах эмиграции и воспитания детей.

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