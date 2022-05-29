Остапчук за три месяца ни разу не слышал своих детей: "Бывшая не позволяет с ними общаться"

Украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук признался, что уже давно не слышал своих детей от предыдущего брака – 8-летнюю Эмилию и 4-летнего Эвана.

Владимир Остапчук, который с начала войны вывез свою экс-супругу Елену Войченко с детьми за границу, остался в Украине, начал волонтерить, выходил на ночные рейды терробороны и постепенно возвращается к работе.

Но, по признанию Владимира, его очень огорчает то, что он уже три месяца ни разу не слышал своих детей. Во время разговора с "КП" в Украине" Остапчук поделился, что бывшая жена не позволяет ему общаться с дочерью и сыном:

Владимир Остапчук с сыном / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Уже три месяца я с детьми не общаюсь. И для меня это самая большая боль после происходящего в стране. Моя бывшая жена не дает мне с ними общаться. Я знаю, что они в Канаде, ходят там в школу и садик. Знаю это потому, что мне приходят письма из школы, где учится Эмилия. Каждый вечер после 10 или 11 часов, потому что в Канаде это 3 или 4 дня, я звоню, но мне никто не отвечает", – рассказал Остапчук.

Владимир Остапчук с дочерью / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Шоумен признался, что даже писал письмо в школу в Канаде, где учится его дочь:

"Я даже писал письмо в школу, чтобы передать Эмилии, что я ее люблю, что я о ней не забыл, и все будет хорошо. Но бывшая жена не дает мне общаться с детьми. Три месяца я детей не слышал и не видел. После войны разберемся, это ее личный выбор травмировать детей", – отметил Владимир.

Владимир Остапчук с детьми / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Он подчеркнул, что очень любит детей и очень по ним скучает:

"У детей есть отец, который их очень любит и которого очень любят они. Когда мы с ними прощались на границе, я их провожал, мы очень крепко обнялись. Понимаю, что дети очень тяжело переживают то, что они не видят папу и не будут видеть. Я этого тоже не понимаю. Но не могу сейчас ничего с этим поделать. После войны разберемся с бывшей женой. Но что есть — три месяца я с детьми пообщаться не могу", — пожаловался ведущий.

Владимир Остапчук с эксдружиной и дочерью / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

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