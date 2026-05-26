Остапчук заинтриговал тайной свадьбой с младшей на 16 лет женой и показал первые фото
Пара уже два года находится в фоиционном браке, но свадьбу долгое время откладывала.
Украинский ведущий Владимир Остапчук подогрел слухи о возможном праздновании свадьбы с женой Екатериной.
Несмотря на то, что пара уже официально состоит в браке два года, свадебную церемонию они все это время откладывали. Возлюбленные расписались еще в начале марта 2024 года без громкой церемонии и большого количества гостей. Впрочем, похоже, теперь супруги все же решили реализовать свою идею.
Вместе с маленьким сыном Тимофеем Остапчуки отправились в роскошный загородный комплекс недалеко от Львова. Именно там ранее они устраивали гендер-пати перед рождением сына. Новые кадры сразу вызвали волну вопросов, ведь семья появилась в образах, очень похожих на свадебные.
Екатерина в Instagram уже успела показать поклонникам часть своего образа. Блогерша попозировала в длинном романтическом платье со шлейфом, вдохновленной стилистикой героини романа «Грозовой перевал». Образ она дополнила сдержанным макияжем и собранными волосами. В то же время Владимир появился в классическом смокинге, как и маленький Тимофей также был одет в праздничный костюм.
Правда, официально супруги пока не подтверждали, что речь идет именно о свадьбе. Но Екатерина заинтриговала еще больше, когда призналась, что имеет и другое — основное — платье, которое пока решила не показывать.
К слову, вскоре в жизни семьи начнется новый этап. Уже 30 мая Остапчуки планируют переезд в Канаду. Накануне кардинальных изменений они уже продали часть имущества, а сама Екатерина недавно перенесла операцию по удалению желчного пузыря.