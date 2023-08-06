Остапчука, Позитива и Буше жестко розкритиковали в Сети за оскорбительные высказывания в сторону женщин

В Сети разгорелся скандал вокруг шоумена Владимира Остапчука, певца Позитива и блогера Богдана Буше.

Недавно звездные мужчины посетили YouTube-шоу Остапчука "Мекнув — питайте", темой которого стали женщины и отношения мужчин с ними. Во время выпуска Остапчук задавал своим гостям вопросы подписчиков и зрителей, которые касались их отношения к женской красоте, сексуальным и романтическим отношениям, заработка и т.д.

Наибольшую огласку в Сети приобрел фрагмент с ответом о растительности на теле у женщин. Да, на вопрос, нормально ли то, что у девушки могут быть волосы на теле звездные мужчины ответили отрицательно.

"Мне вообще не ОК. Я считаю, что девушка должна быть выбрита повсюду. Эстетично меня это коробит. Это ваша жизнь, но я смотрю на это и думаю: "Ну окей, тогда Карпаты в безопасности". Делайте депиляцию, чтобы все было хорошо и красиво, потому что мы тоже стараемся быть красивыми", — сказал Остапчук.

Буше в свою очередь добавил, что "девушка без депиляции не может быть 10 из 10", а Позитив пошутил, что таким образом "всем будет тепло".

После таких слов многие пользователи Сети выразили свое возмущение, ведь считают, что подобные заявления по поводу внешности унижают женщин и их право не бриться так, как это делают мужчины.

Это самое гадкое, что я видела. Ваши слова о женщинах ужасающие.

Реально не смогла досмотреть до конца эту тошноту!

Закомплексованные мужчинки – это печаль!

Что-то не то с этим миром… Этот, бл*ха, сексизм... требования, желания идеальности!

Эти люди еще называют себя "лидерами мнений"!

Что-то не увидела у вас бритых ног и рук! Отстаньте от женщин!

Кстати, ранее 23-летняя жена Владимира Остапчука резко ответила хейтерам на упреки, что шоумен обеспечивает ее.

Читайте также: