Остапу Ступке в суде избрали меру пресечения за "пьяное" ДТП: как наказали актера

Над украинским актером Остапом Ступкой, который 4 апреля устроил под мухой ДТП, состоялся суд.

В Шевченковском суде Киева артисту избрали меру пресечения. В общем, Остапа Ступку отправили на ночной домашний арест до 5 июня включительно. Знаменитость не имеет права покидать дом с 22:00 до 06:00, пишет "Суспільне". Полное определение суд объявит 11 апреля.

Остап Ступка в зале суда / Фото: suspilne.media

Тем временем Остап Ступка прямо в зале суда прокомментировал аварию, которую совершил под мухой. Актер отметил, что ему досадно. Артист обещает оказать всю необходимую помощь потерпевшему.

"То, что случилось, это, конечно, какой-то фатум. Я не знаю, как это назвать. Со своей стороны я обязуюсь оказывать всяческую помощь пострадавшему: что касается выздоровления, лечения и последующей его жизни. Поэтому я бы хотел извиниться", – прокомментировал аварию актер.

Напомним, во вторник, 4 апреля, Остап Ступка в состоянии алкогольного опьянения врезался в припаркованный автомобиль, в котором находился мужчина. Ступку задержали на месте, а пострадавшего с травмами госпитализировали. Впоследствии обнародовали жуткие кадры аварии, которую ночью устроил актер.

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