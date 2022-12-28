Островская рассказала, как решилась вернуться в Ирпень и что оккупанты сделали с ее домом

Ведущая 1+1 Наталья Островская рассказала, что российские оккупанты сделали с ее квартирой, расположенной в Ирпене.

Знаменитость призналась, что ее дом немного пострадал. В частности, в квартире были разбиты окна и вражеские снаряды позалетали в комнаты, поэтому пришлось переделывать ремонт. В дом россияне не смогли залезть. Наталья рассказала, что оккупантам не удалось выбить дверь.

Наталья Островская / Фото: instagram.com/nataliostrovska

"Под нашим подъездом горел рашистский танк, в окна залетали остатки снарядов. Железье побило окна, застряло в стенах, один кусок снаряда пролетел в сантиметре у газового баллона, тогда бы квартира могла сгореть. Пришлось переделать в некоторых комнатах ремонт. Но благодаря производителю двери, россияне не смогли попасть внутрь. Как ни пытались – выломать дверь не смогли. И выбивали, и болгаркой пилили", — поделилась ведущая в интервью kp.ua.

Островская рассказала, что вернулась домой сразу после того, как защитники деоккупировали Ирпень. Ведущая помогала расчищать город, сделала ремонт в собственной квартире.

Наталья Островская / Фото: instagram.com/nataliostrovska

"Мы переехали сразу после того, как наши военные выбили рашистов из Ирпеня, с улиц убрали погоревшие танки и разминировали территорию. Мы тоже помогали расчищать территорию комплекса, убирать побитые окна, во время одной из таких уборок нашли неразорванную мину на клумбе. Потом переделали ремонт, в некоторых местах, правда, еще остался немного побитый ламинат, и сразу же переехали в Ирпень", — вспомнила знаменитость.

Островская также призналась, как решилась вернуться в Ирпень. Когда город был оккупирован, Наталья была уверена, что больше не сможет там жить.

Наталья Островская / Фото: instagram.com/nataliostrovska

"На самом деле думала, что никогда не смогу жить в Ирпене. Я же видела все новости изнутри, моя знакомая волонтер Настя Яланская погибла в Буче, ее россияне расстреляли прямо в авто. Мне казалось, что очень сложно будет возвращаться в город, где людей хоронили в парках, возле домов… Но жизнь продолжается, и если мы можем ее продолжать, то должны это делать", — добавила ведущая.

Напомним, недавно Ирма Витовская рассказывала, как российские оккупанты повредили ее загородный дом. Знаменитости даже пришлось вызывать саперов, чтобы те проверяли территорию.

Читайте также: