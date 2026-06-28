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Осунувшийся Микки Рурк без зубов и с пятнами у рта шокировал внешним видом
Папарацци застали звезду Голливуда, когда тот выгуливал своих собак.
Американский актер Микки Рурк напугал своим внешним видом.
Папарацци застали 73-летнюю звезду Голливуда в начале недели в Лос-Анджелесе, когда тот выгуливал своих собак. Внешний вид артиста откровенно шокировал его поклонников. Дело в том, что он был довольно осунувшимся.
К слову, у Микки Рурка отсутствовала часть зубов. Кроме того, под его ртом виднелось немалое пятно. Одежда, в которой был одет артист, тоже была грязной. Соответствующими фотографиями поделилось издание Page Six.
Отметим, в начале этого года Микки Рурк уже попадал в СМИ. Он оказался в эпицентре скандала, связанного с выселением его из дома. Дело в том, что у актера был долг перед арендодателем в размере 60 тысяч долларов. Актер уверял, что не без причины не платил за аренду. Мол, в доме не было положенных условий. Наконец, звезду Голливуда через суд выселили из дома.
Напомним, обсуждения внешнего вида Микки Рурка не прекращаются уже многие годы. Дело в том, что в свое время он занимался профессиональной боксерской карьерой. Из-за постоянных травм лица актера значительно изменилось, что ему пришлось пережить и не одну пластическую операцию. Кроме того, изменения во внешнем виде Микки Рурка также связывали с его далеко нездоровым образом жизни.