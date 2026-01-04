Осунувшийся Микки Рурк ужаснул изменениями во внешнем виде: он побрился налысо и кардинально похудел

Микки Рурк / © Getty Images

Голливудский актер Микки Рурк ужаснул кардинальными изменениями во внешнем виде.

На днях папарацци удалось застать артиста, о чем пишет Daily Mail. Актера сфотографировали, когда тот открывал дверь своего дома, чтобы забрать доставку еды. Увиденные фото не на шутку напугали поклонников звезды Голливуда.

Дело в том, что Микки Рурка сейчас просто не узнать. Актер осунулся и кардинально изменился. В частности, артист заметно похудел. Кроме того, вместо густых волос у знаменитости теперь выбрита налысо голова. Издание обращалось к представителям актера, но комментариев так и не получило.

Вместо этого инсайдер прокомментировал изменения во внешнем виде Микки Рурка, который в свое время считался одним из самых красивых мужчин Голливуда. Источник утверждает, что это все следствие образа жизни актера. Мол, Микки Рурк жил как "рок-звезда" и злоупотреблял алкоголем и наркотическими веществами. Кроме того, многочисленные пластические операции тоже оставили свой след. Это все, как утверждает источник, просто не могло не отразиться на внешнем виде актера.

"Микки прожил жизнь рок-звезды, злоупотребляя наркотиками и алкоголем в течение многих лет. Поэтому, видя его еще хуже на последних снимках без голливудской киномагии, нам не стоит удивляться, что он совсем не выглядит так, как раньше", - комментирует инсайдер.

Напомним, недавно другой голливудский актер Джим Керри удивил своим внешним видом. Артист изменился просто до неузнаваемости.