Осуждают войну и высмеивают власть России: как Галкин и Пугачева поддерживают Украину

С начала полномасштабной войны звезды российского шоу-бизнеса поделились на два фронта: на тех, кто поддерживает ужасную войну в Украине и на тех, кто осуждает убийства украинцев.

В частности, звездные супруги Максим Галкин и Алла Пугачева еще в первые дни полномасштабного вторжения России четко показали свою позицию.

Антивоенные высказывания и выезд из России

Юморист еще 24 февраля опубликовал в своем Instagram антивоенное сообщение. Артист отметил, что нет никакого оправдания тому, кто развязал эту войну. А вот Пугачева до недавнего времени ничего публичного о вторжении России не говорила. Правда, знаменитость намекала, что разделяет позицию мужа.

"С самого утра на связи с родными и друзьями из Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!" – написал Галкин 24 февраля.

Впоследствии после антивоенных высказываний Галкина супруги с детьми быстро уехали за границу, а именно в Израиль.

Максим Галкин, Алла Пугачева и их дети / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Уже из-за границы Максим продолжал поддерживать Украину. В частности, юморист на длительное время перестал публиковать развлекательный контент. Он объяснил это тем, что нет никакого морального права развлекаться, пока в Украине оккупанты убивают невинных людей.

Кроме того, Галкин вел информационную войну: он рассказывал ужасные истории оккупации и надеялся достучаться до россиян. Артист открыто осуждал действия России, которая вторглась в независимую страну.

"В таком количестве страшных вещей виновата Россия и в то же время говорит, что невиновна. Зверства в Буче – это не мы, малайзийский боинг – это не мы, Мариуполь сравняли с землей – это не мы, в Одессу летит ракета – это мы, но не совсем мы. Все — не мы. А мы что там делаем? Глубокие соболезнования всем родным погибших. Светлая память", — сказал Галкин.

Благотворительные концерты Галкина в поддержку Украины

После того, как супруги уехали за границу, Галкин начал проводить концерты в поддержку Украины. Средства артист переводил в благотворительные фонды, которые помогают украинским беженцам.

"Мы живем с вами в непростые времена. Мы являемся свидетелями огромной человеческой трагедии, гуманитарной катастрофы мирового масштаба. Когда миллионы украинцев теряют свою крышу, теряют свои дома, вынуждены покидать свою родину. Не имеют средств для существования", — говорил Галкин.

Кроме того, на своих концертах юморист открыто высмеивает власть России, в том числе и Путина, тем временем комик поддерживает Артист даже выступал в костюме в сине-желтых цветах.

Хейт Пугачевой и Галкина из-за поддержки Украины и красноречивые ответы артистов

Аллу Пугачеву и Максима Галкина в России начали поливать грязью из-за того, что они не поддержали кровавую войну. В частности, российские пропагандисты наперегонки распространяли фейки об артистах.

В России начали активно обсуждать якобы нетрадиционную сексуальную ориентацию Галкина, а вот Пугачеву вообще послали из здания московского телецентра "Останкино". В частности, певице оставили матерное обращение.

На что Пугачева красноречиво ответила: "Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!"

Тем временем Галкин посоветовал российским пропагандистам писать о более важных для страны вещах. В частности, шоумен отметил, что СМИ лучше бы освещали то, что власти РФ запрещают, то есть правду о войне в Украине.

"Я понимаю, что вам не дают власти писать то, о чем стоило бы писать. Эта вот организация вам запрещает. Вы как слепые кобылы, ходите и метите под ногами одно и то же г*вно. Остановитесь", — подчеркнул шоумен.

Полный запрет Галкина в России и исключение артиста из "черного списка" Украины

Такая отрытая антивоенная позиция Галкина, конечно же, не понравилась путинскому режиму. В отношении Максима Галкина, публично осуждающего войну в Украине, возбуждено в России уголовное дело из-за распространения так называемых фейков о российской армии.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Более того, шоумена признали в РФ "иноагентом". Галкин, в свою очередь, высмеял такие действия российской власти. А вот Алла Пугачева публично стала в защиту мужа. Она впервые публично заявила, что полностью поддерживает антивоенную позицию Галкина, потому попросила и ее включить в список "иностранных агентов".

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/alla_orfey

Между тем, в Украине юмориста исключили из "черного списка" Минкульта.

Причина возвращения Пугачевой в Москву

В настоящее время певица находится в России, а ее муж – за границей. Пугачева красноречиво объяснила пропагандистам, что приехала домой, чтобы наконец навести порядок: "Порядок наводить в моей голове, в вашей голове".

Кроме того, Пугачева заявила, что первое, что хотела сделать по возвращении в Москву – это "набить рожу одному человеку", но не сказала какому. Однако через некоторое время на странице певицы появилось сообщение, в котором она высмеяла Владимира Соловьева. Кстати, интересно то, что впоследствии пропагандист таки появился на публике с синяком под глазом.

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