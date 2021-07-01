Осужденного за изнасилование американского актера Билла Косби освободили из тюрьмы: детали

Решение об отмене приговора приняли из-за "процедурного вопроса".

В США в среду, 20 июня, Высший суд Пенсильвании освободил американского актера и комика Билла Косби, который почти три года сидел в тюрьме за изнасилование.

Решение об отмене приговора приняли из-за "процедурного вопроса", сообщает The Associated Press.

Отмечается, окружной прокурор Кевин Стил, который в 2018 году признал Косби виновным в сексуальном насилии, не имел права предъявлять актеру обвинения из-за обещания своего предшественника.

Также читайте Американского актера Косби приговорили к тюремному заключению за изнасилование

Так, во время судебного разбирательства комик предоставил показания в обмен на обещание окружного прокурора не предъявлять ему обвинения, однако Стил пренебрег этим фактом и обвинил подсудимого за несколько дней до завершения срока давности по статье.

Судья Дэвид Вехт в среду заявил, что отмена обвинительного приговора и запрет дальнейшего судебного преследования является "единственным средством правовой защиты, который соответствует разумным ожиданиям общества относительно выбранных прокуроров и нашей системы уголовного правосудия".

Сам Косби поблагодарил за свое освобождение в своем микроблоге в Twitter.

Также читайте Американская киноакадемия исключила из своего состава скандальных Полански и Косби

"Я никогда не менял своей позиции и своей истории. Я всегда отстаивал свою невиновность. Спасибо всем моим фанатам, поклонникам и друзьям, которые поддержали меня в этом испытании. Особая благодарность Верховному суду Пенсильвании за соблюдение правовых норм", — написал 83-летний актер .

Между тем Андреа Костанд, которая с 2016 года судилась с Косби из-за изнасилования, заявила о разочаровании решением служителя Фемиды.

Женщина заявляла, что в 2004 году актер усыпил ее с помощью наркотиков в своем доме в Филадельфии и совершил сексуальное надругательство.

Также читайте 80-летнего голливудского актера Билла Косби признали виновным в изнасиловании

По данным AFP, после этого Косби и Констенд подписали мировое соглашение и актер якобы заплатил женщине 3,38 миллиона долларов, однако через 12 лет дело дошло до суда.

Хотя Косби обвиняли только в изнасиловании Костанд, судья при рассмотрении дела позволил свидетельствовать пяти другим женщинам, которые утверждали, что стали жертвами комика в 1980-х.

Всего в разное время около 60 женщин обвинили Косби в сексуальных домогательствах. Сам комик во время дачи показаний признал, что в 1976 году дал 19-летней девушке кваалюд перед сексом в гостинице Лас-Вегаса, однако настаивал на том, что половой акт произошел добровольно.

Режиссера Романа Полански и комика Билла Косби обвинили в изнасилованиях

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку