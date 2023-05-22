"Освобождение" Белгородской области: реакция украинских звезд

Знаменитости шутят о том, что в российской области "ничего не происходит".
Сегодня, 22 мая, добровольцы легиона "Свобода России" неожиданно сообщили, что вошли на территорию Белгородской области и начали освобождение РФ от путинского режима.
Тем временем российские пропагандисты сообщают о "прорыве украинских диверсантов, которых уже ликвидируют". Хотя власти страны заявляют, что "все под контролем" и "паники нет", местные жители спешно покидают территорию области, а легион "Свобода России" сообщает об освобождении населенных пунктов.
Украинские знаменитости отреагировали на события, которые происходят в Белгородской области. Звезды пошутили над словами пропагандистов, что "никакой паники нет", "все под контролем" и "СВО идет по плану".
Слава Демин
Ведущий надеется, что наконец-то "бункерный дед" на своей территории увидит, что такое настоящая война.
"А в Белгородской области очень жарко. Очень надеюсь, что бункерный дед увидит у себя настоящую "гражданскую войну", которая придет к нему в бункер и утомит в унитазе", — отметил Демин.
Владимир Остапчук
А вот шоумен с юмором отреагировал на новости из Белгородской области. Ведущий интересуется у подписчиков, что нужно сначала открыть на "освобожденной" территории — "Новую почту", "АТБ" или "Розетку".
Дмитрий Гордон
Журналист опубликовал видео российских артистов-путинистов, которые поют о том, что когда власти их страны говорят "без паники", значит, пора "паниковать".
"Без паники", – подписал ролик Гордон.
Алексей Дурнев
Шоумен опубликовал в фотоблоге реакцию жителей Белгородской области на взрывы и с сарказмом пошутил.
"Ой, что это", – с сарказмом написал Дурнев.
Владимир Дантес
Певец пошутил, что они с Алексеем Дурневым не стоят в стороне от современных трендов. Дантес опубликовал "афишу" их совместного шоу "Пожежа", которое "пройдет" 4 июля в Белгороде.
Рамина Эсхакзай
Интервьюер отметила, что слова легиона "Свобода России" соответствуют действиям. Также Рамина пошутила, что в скором времени сделает выпуск о деоккупированных населенных пунктах Белгородской области.
"Скоро на моем канале новый выпуск о деоккупированных городах", — написала интервьюер.
Коля Серга
Певец дал "совет" жителям Белгородской области не фиксировать передвижение украинской техники.
"Жители Белгорода, не публикуйте фото и видео передвижения украинской техники".
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