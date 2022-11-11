Освобождение Херсона: украинские звезды радуются возвращению города под контроль ВСУ

Звезды шоубизнеса вместе со всеми украинцами сегодня не могут удержать эмоций от новостей об освобождении Херсона и Херсонской области от российских оккупантов.

На своих страницах в социальных сетях знаменитости отреагировали на радостные известия с передовой и поблагодарили бойцов ВСУ за их героизм.

Светлана Тарабарова

Исполнительница призналась, что не удержала слез, когда увидела, как в ее родном городе снова развевается украинский флаг.

"Так выглядит счастье. Плачу…. Мой Херсон. Я люблю тебя, Украина. Спасибо, спасибо всем нашим воинам", — написала артистка.

Макс Барских

Еще один уроженец Херсона, Макс Барских, одним из первых прокомментировал освобождение родной земли от оккупантов. Певец вспомнил один из своих клипов, который снимали в поселке Станислав Херсонской области.

"Поселок за поселком, город за городом — каждый километр важный, потому что нет ни одного населенного пункта на карте, где бы ни ждали украинских воинов. Сегодня я счастлив от того, что наш флаг поднимается над с. Станислав. Именно здесь происходили съемки этого видео. Все будет Украина", — написал Макс.

Злата Огневич

Звезда поблагодарила бойцов украинской армии за то, что они продолжают освобождать каждый сантиметр нашей земли от российских захватчиков.

"Херсон — это Украина! Герои украинские военные, спасибо вам за Украину!" – написала Злата.

Андрей Бедняков

Телеведущий показал, какое знамя должно висеть на Херсонской ОВА.

Миша Романова

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова также была очень рада тому, что ее родной город после многомесячных страданий снова под контролем Украины.

"Мой родимый", — подписала фото из Херсона певица.

Оля Цибульская

Не удержала слезы счастье и украинская певица Оля Цибульская. Она поделилась счастливым видео со своим сыном Нестором.

Владимир Остапчук

Шоумен красноречиво ответил россиянам после того, как узнал об уходе Херсонщины. И написал, что РФ в Херсоне "навсегда", но только до 11 ноября.

"Хер – ваш, Херсон – наш", — написал Остапчук.

Григорий Решетник

Телеведущий показал фото из Херсона и поздравил всех жителей Херсона с возвращением домой.

"Херсон! Поздравляем дома! Мы очень тебя любим и соскучились по тебе! Херсон — это Украина! Слава нашим Героям", — написал шоумен.

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