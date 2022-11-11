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Освобождение Херсона: украинские звезды радуются возвращению города под контроль ВСУ

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1524
Время на прочтение
2 мин
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Освобождение Херсона: украинские звезды радуются возвращению города под контроль ВСУ

Знаменитости поделились своими эмоциями от последних новостей.

Звезды шоубизнеса вместе со всеми украинцами сегодня не могут удержать эмоций от новостей об освобождении Херсона и Херсонской области от российских оккупантов.

На своих страницах в социальных сетях знаменитости отреагировали на радостные известия с передовой и поблагодарили бойцов ВСУ за их героизм.

Светлана Тарабарова

Исполнительница призналась, что не удержала слез, когда увидела, как в ее родном городе снова развевается украинский флаг.

"Так выглядит счастье. Плачу…. Мой Херсон. Я люблю тебя, Украина. Спасибо, спасибо всем нашим воинам", — написала артистка.

Макс Барских

Еще один уроженец Херсона, Макс Барских, одним из первых прокомментировал освобождение родной земли от оккупантов. Певец вспомнил один из своих клипов, который снимали в поселке Станислав Херсонской области.

"Поселок за поселком, город за городом — каждый километр важный, потому что нет ни одного населенного пункта на карте, где бы ни ждали украинских воинов. Сегодня я счастлив от того, что наш флаг поднимается над с. Станислав. Именно здесь происходили съемки этого видео. Все будет Украина", — написал Макс.

Злата Огневич

Звезда поблагодарила бойцов украинской армии за то, что они продолжают освобождать каждый сантиметр нашей земли от российских захватчиков.

"Херсон — это Украина! Герои украинские военные, спасибо вам за Украину!" – написала Злата.

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Андрей Бедняков

Телеведущий показал, какое знамя должно висеть на Херсонской ОВА.

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Миша Романова

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова также была очень рада тому, что ее родной город после многомесячных страданий снова под контролем Украины.

"Мой родимый", — подписала фото из Херсона певица.

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Оля Цибульская

Не удержала слезы счастье и украинская певица Оля Цибульская. Она поделилась счастливым видео со своим сыном Нестором.

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Владимир Остапчук

Шоумен красноречиво ответил россиянам после того, как узнал об уходе Херсонщины. И написал, что РФ в Херсоне "навсегда", но только до 11 ноября.

"Хер – ваш, Херсон – наш", — написал Остапчук.

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Григорий Решетник

Телеведущий показал фото из Херсона и поздравил всех жителей Херсона с возвращением домой.

"Херсон! Поздравляем дома! Мы очень тебя любим и соскучились по тебе! Херсон — это Украина! Слава нашим Героям", — написал шоумен.

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Дата публикации
Просмотры
1524
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