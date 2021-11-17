Освобожденная Бритни Спирс о том, что будет делать на свободе: впервые за 13 лет увидела наличку

Артистка стала все чаще делиться мыслями в фотоблоге.

Американская певица Бритни Спирс после освобождения из-под 13-летнего контроля отцом Джейми Спирсом наконец-то может говорить все, что хочет у себя в Instagram.

А тех, кто не слишком доволен ее освобождением, звезда буквально послала к черту. В фотоблоге Бритни разместила несколько одинаковых кадров в разной обработке, где в кружевном боди позирует к камере спиной и демонстрирует упругие ягодицы.

instagram.com/britneyspears

"Второе фото оригинальное и вы слышали меня… или я должна вновь это повторить? Поцелуйте меня в мои чертовы ягодицы", — подписала фото Бритни.

Также в постах Спирс рассказала, что теперь будет делать после обретения своей свободы. По словам артистки после 13 лет опекунства, она радуется таким простым вещам, как проехаться за рулем своего автомобиля, или просто иметь возможность подержать в руках деньги, которых она не видела.

"Я понимаю, как стыдно рассказывать о том, что я никогда не видела наличных или не могла водить автомобиль. Но честно говоря, это до сих пор взрывает мой мозг, когда я просыпаюсь каждый день с мыслью, как моя семья и охрана могли со мной делать то, что они делали, это деморализовало и унижало! Я даже не говорю обо всех тех плохих вещах, которые они делали со мной и за которые должны сидеть в тюрьме! Да, увключая мою мать, которая ходит в церковь!" – рассказала Спирс.

Также она поделилась, что всю правду расскажет на шоу Опры Уинфри, где надеется поставить точку и дальше наконец-то жить полноценной жизнью.

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