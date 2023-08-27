Освобожденный из плена военный "Тавр" резко высказался о Владе Яме: "Ему я лицо бы набил"

Начальник штаба бригады "Азов", майор Богдан Кротевич, позывной "Тавр", высказал свое мнение о мужчинах, которые выехали за границу во время войны, и прошелся по хореографу Владу Яме.

В частности, защитник признался, что он ничего не имеет против тех, кто во время войны уехал из Украины законно. Однако у Кротевича, которого в сентябре прошлого года освободили из российского плена, негативное отношение мужчинам, которые незаконно сбежали. Больше всего военного возмущает, что рано или поздно беглецы вернутся и не понесут за свой поступок никакой ответственности.

Военный "Тавр" / Фото: скриншот с видео

"Надо понимать, кто и по каким причинам и как уехал... Во-первых, если это семья хоть военнослужащего, хоть не военнослужащего, если это женщина с ребенком и так далее, и ей спокойнее так — это нормально, это окей. А если это люди, которые пересекли границу незаконно… Я не знаю, как я буду реагировать… Меня не так бесит, что они уехали, меня так бесит, что они когда-нибудь вернутся… Меня просто это раздражает… И они вернутся… И меня просто триггерит то, что они, скорее всего, не понесут никогда никакого наказания. И меня это бесит. Опять же, вопрос справедливости. Меня просто выводит", — рассказал Богдан Кротевич в интервью проекту "Розмова".

Также военный резко высказался о танцоре Владе Яме, который в начале полномасштабной войны уехал в США. Защитника возмущает, что хореограф сбежал из Украины и позволяет публиковать видео, как он развлекается на вечеринках. По словам Кротевича, за такое неуважение он бы Яме набил лицо.

Военный "Тавр" / Фото: скриншот с видео

"Некоторые позволяют выкладывать видео с вечеринок… Не знаю, как тот Влад Яма, где-то своим "винилом" крутит. Вот ему я бы лицо набил. Вот просто так, по-мужски. Всевозможным "ТрО Барселона", — высказался Кротевич.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала об украинских знаменитостях, которые во время войны сбежали за границу. В подборке есть как и известные мужчины, так и женщины, которые вообще выехали в Россию.

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