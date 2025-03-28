Алексей Гнатковский на благотворительном мероприятии / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

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Известный украинский актер, звезда ленты "Довбуш" Алексей Гнатковский, ранее называвший условия для победы Украины, высказался о помощи ВСУ во время войны.

Звезда работает в государственном театре и не раз делился, что забронирован от мобилизации. В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" Алексей отмечает, что понимает всю важность работы в тылу во время войны. Поэтому каждый день работает и создает коммерческие проекты, чтобы иметь возможность собирать деньги для нужд украинской армии.

"Я работаю в государственном Ивано-Франковском национальном театре. И у нас часть наших работников имеет бронирование. Часть служит, воюет сейчас, часть уже вернулась с фронта. Воевать, бороться за страну должны все. Мы можем быть либо в Вооруженных силах Украины, и должны готовиться рано или поздно заменить друг друга или, если мы не там, то должны быть для ВСУ. Если мы работаем в тылу, мы должны работать на фронт. В тылу менять страну. Это принципиально, ради чего эта война", – отметил Алексей.

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Алексей Гнатковский в театре / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Кроме того, Гнатковский постоянно на связи с теми, кто защищает Украину. Актер признается, что действительно уже размышлял над силовыми структурами и направлениями, где мог служить. Впрочем, воздерживается от этого, поскольку считает свой труд в тылу гораздо более эффективным. Артист говорит, что каждый месяц для ВСУ в среднем удается собрать полмиллиона. Или если речь идет об аукционах, то эта сумма может значительно расти до 18 млн грн.

"Я часто езжу на фронт, в частности в 68-ю бригаду имени Олексы Довбуша, в 24-ю бригаду, я поддерживаю связи с "АЗОВ", потому что там моя семья воюет. И я знаю, говорил уже с комбатами разными, и говорил со многими друзьями, что у меня есть варианты куда. На самом деле, я понимаю место, я понимаю направление, где могу быть эффективным. Меня останавливает, что я сейчас здесь в театре работаю. Я понимаю, что, например, проводя аукционы, мы можем собрать большие средства, около 17 тыс. дронов передали Вооруженным силам Украины. Когда собираешь за вечер 18 млн гривен, то на фронте этого не сделаю. Даже если я пойду в часть обеспечения или в часть пропаганды. Приблизительно от 300 до 500 тыс. грн в месяц я могу сделать, а там будет мешать бюрократия", - объяснил актер.

Алексей Гнатковский / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy