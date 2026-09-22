"От 20 тыс. долларов": известный шоумен раскрыл точные суммы заоблачных гонораров украинских звезд

Дядя Жора / © instagram.com/dyadya_jora

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Украинский шоумен Дядя Жорараскрыл актуальные гонорары украинских артистов, рассказал о восстановлении ивент-сферы и назвал певицу, на которую сейчас особенно высокий спрос.

По словам ведущего, цены на выступления украинских артистов существенно различаются в зависимости от их популярности. Дороже всего обходятся звезды первого эшелона. В то же время молодые исполнители также могут быстро поднять свои расценки после успешного релиза. Дядя Жора отмечает, что популярность песен напрямую влияет на количество запросов от организаторов. Стандартное выступление на частном мероприятии обычно длится около 45 минут. Впрочем, продолжительность сета может варьироваться — в зависимости от артиста и формата мероприятия.

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«Плюс-минус то же самое. Если говорить в среднем, чтобы не приводить конкретные цифры для каждого, топы — это 20 тыс. долларов и выше», — отметил Дядя Жора в интервью Blick.ua.

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Дядя Жора / © instagram.com/dyadya_jora

Шоумен уточнил, что артисты, которых условно можно назвать вторым эшелоном, сейчас получают около 10 тысяч долларов и выше. Для начинающих суммы начинаются примерно от 3 тысяч долларов. При этом ещё недавно молодой исполнитель мог получать около 1500 долларов за выступление, однако после появления хита его гонорар может вырасти до 3–4 тысяч долларов.

«Начинающим — это 3 тысячи долларов и больше», — рассказал дядя Жора.

Отдельно шоумен рассказал об изменениях на рынке после начала полномасштабной войны. Сначала ивент-сфера практически замерла, однако постепенно начала оживать благодаря благотворительным мероприятиям. Впоследствии возобновились свадьбы, дни рождения и другие частные торжества, хотя многие мероприятия теперь проходят в более скромном формате.

По словам дяди Жоры, в последнее время наибольшее внимание привлекает Алена Омаргалиева. После ряда популярных песен певицу всё чаще хотят видеть на свадьбах, фестивалях и масштабных мероприятиях. Особенно высоким спрос на неё становится в летний сезон.

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Алена Омаргалиева

Напомним, недавно жена дяди Жоры со слезами на глазах рассказала о «налете» возле дома в Киеве. Звездная семья оказалась в эпицентре атаки РФ.

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