От 3,5 до почти 23 тысяч гривен: какие пенсии получают Поплавский, Зибров, Ротару и другие

Павел Зибров, Аурика Ротару и Михаил Поплавский

Реклама

Многие украинские знаменитости уже официально находятся на пенсии и получают соответствующие выплаты.

Некоторые из них с гордостью раскрывают, какую пенсию получают, а некоторым даже стыдно называть эту сумму. Также многие знаменитости не полагаются только на пенсионные выплаты и имеют дополнительные источники дохода.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о пенсиях украинских звезд. Предлагаем узнать, сколько получают артисты Михаил Поплавский, Павел Зибров, Аурика Ротару и другие.

Реклама

Павел Зибров

Певец Павел Зибров один из тех, кто не скрывает размер своей пенсии. Исполнитель получает 8400 гривен, и это вместе с прибавкой за звание народного артиста Украины. Свою пенсию знаменитость тратит на авто — заправляет бак. В общем, у певца есть другие источники дохода — его творческая работа.

Павел Зибров

Алла Кудлай

Певица Алла Кудлай резко реагирует на вопрос о том, какая у нее пенсия. Исполнительница признавалась, что ей просто стыдно называть такую сумму. А вот ее коллега Павел Зибров оказался более разговорчивым. Артист раскрыл, что у Аллы Кудлай пенсия на тысячу гривен больше, чем у него. Соответственно певица получает около 9400 гривен. При этом Алла Кудлай говорила, что живет только на пенсию и других источников дохода у нее нет.

Алла Кудлай / © скриншот с видео

Наталья Фалион

Звезда группы «Лисапетный батальон» свою пенсию не скрывает. Наталья Фалион получает девять с половиной тысяч гривен. Певица подчеркнула, что она гордится пенсией, поскольку всю жизнь официально работала. Кроме того, у артистки есть другие источники дохода — концертная деятельность и земельные паи, которые она сдает в аренду.

Наталья Фалион

Владимир Бебешко

Продюсер получает пенсию в размере 3,5 тысячи гривен. Конечно, этой суммы не хватило бы для комфортной жизни. Владимир Бебешко признался, что у него еще есть сбережения, которые он накопил в течение карьеры. На эти средства он сейчас и живет.

Реклама

Владимир Бебешко / © facebook.com/bebesko

Михаил Поплавский

Размер пенсии народного артиста Украины стал известен в конце 2025 года. В последней годовой декларации Михаил Поплавский отмечал, что получает 273845 грн пенсии в год, соответственно 22820 грн в месяц. Такой размер пенсионных выплат объясняется тем, что у певца высока зарплата.

Михаил Поплавский

Игорь Кондратюк

Продюсер и ведущий получают пенсию в размере почти 10 тысяч гривен. Однако Игорь Кондратюк не скрывает, что живет на накопление. В частности, шоумен вел немало передач, много работал, был продюсером, поэтому теперь эти средства он тратит.

Игорь Кондратюк

Светлана Билоножко

Артистка не скрывает, что недовольна размером своей пенсии. Исполнительница убеждена, что люди, которые всю жизнь работали, должны получать гораздо больше. Однако певица и тому благодарна. А что касается пенсии, то Светлана Билоножко получает 11,6 тысяч гривен.

Светлана Билоножко / © скриншот с видео

Аурика Ротару

Артистка получает пенсию в размере шести тысяч гривен, и это уже с надбавками. Конечно, для комфортной жизни этой суммы маловато. Так что артистка радуется, что в свое время послушалась мужа и вложила средства в недвижимость, с чего у нее есть дополнительный доход.

Реклама

Аурика Ротару

Напомним, недавно народная артистка Украины Тамара Яценко заговорила о размере своей пенсии. Также актриса призналась, какую прибавку получает.

Новости партнеров