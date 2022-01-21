От 55 часов до полгода: голливудские браки, которые распались в рекордно короткие сроки

От 55 часов до полгода: голливудские браки, которые распались в рекордно короткие сроки

Даже звездные пары делают ошибки.

Брак – один из важнейших шагов в жизни каждого человека.

Кто-то так и не решается на него, другие же не пренебрегают штампом в паспорте и бесконечно женятся. Голливудские звезды также заводят романы, женятся, разводятся и снова вступают в брак. Кое-кто даже готовится к церемонии, делает самую дорогую свадьбу и уже через 72 дня подает на развод.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о звездных парах, которые запомнились кратчайшими браками.

Бритни Спирс и Джейсон Александр – были в браке 55 часов

В 2004 году певица Бритни Спирс связала себя узами брака с лучшим другом Джейсоном Александром в Лас-Вегасе. Однако уже через 55 часов звездные супруги подали на развод. В одном из интервью исполнительница призналась, что просто хотела понять, как это – быть замужем.

Associated Press

Ким Кардашян и Крис Хамфрис – развелись через 72 дня

Кроме супружеской жизни с рэпером Канье Уэстом, звезда реалити-шоу Ким Кардашян была в браке с баскетболистом Крисом Хамфрисом. В 2013 году звездная пара сыграла грандиозную свадьбу, но сказке пришел конец уже через 72 дня. Бракосочетание транслировали в рамках сериала Keeping Up With Kardashians. За это семье Кардашян заплатили 15 миллионов долларов, а за эксклюзивные снимки со свадьбы – еще 2,5 миллиона.

Associated Press

Дженнифер Лопес и Крис Джадд – были в браке четыре месяца

За плечами у Дженнифер Лопес бесконечное количество романов и много браков. В 2011 году звезда во второй раз вышла замуж за танцора Криса Джадда, брак с которым продержался почти четыре месяца..

Associated Press

Дрю Бэрримор и Джереми Томас – женитьба на 5 недель

Чтобы помочь своему другу с американским гражданством, актриса Дрю Бэрримор решилась на брак с товарищем. Пара обвенчалась ночью 1994 года, вызвав через телефон священника. Церемония бракосочетания происходила в баре, а утром звезда улетела на съемки фильма. Рассталась пара уже через 5 недель, когда Бэрримор вернулась домой после съемок.

Getty Images

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт – развелись через семь месяцев после свадьбы

Певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт, которые были в отношениях 10 лет, уже через семь месяцев после свадьбы развелись. Майли неоднократно рассказывала, что испытывает влечение к женщинам, а перед разводом звезду застукали за поцелуями с женщиной на яхте во время отдыха в Италии. Сайрус даже имела отношения с моделью Стеллой Максвелл.

Associated Press

Брэдли Купер и Дженнифер Эспозито – брак длился 4 месяца

Актриса и танцовщица Дженнифер Эспозито стала единственной женщиной, которой удалось сводить голливудского красавчика Брэдли Купера под венец. Они познакомились в 2006 году, очень быстро объявили о помолвке и в том же году обручились. Впрочем, этот брак длился всего четыре месяца. Официальной причиной разрыва отношений стали "непримиримые разногласия". Несмотря на то, что брак был коротким, этого времени было достаточно, чтобы Дженнифер написала в своей автобиографии, какой Купер жалкий муж.

Брэдли Купер и Дженнифер Эспозито / Getty Images

Николас Кейдж и Лиза Мари Пресли – разорвали отношения через 108 дней после свадьбы

Голливудский актер Николас Кейдж и певица, единственная дочь легендарного Элвиса Пресли – Лиза Мари – встречались более двух лет. Впрочем, их брак длился всего 108 дней.

Николас Кейдж и Лиза Мари Пресли / Getty Images

Инициатором разрыва стал Кейдж. Поговаривают, что причиной такого решения стало бурное обсуждение телерепортажа о Майкле Джексоне. Артист был вторым мужем Пресли. Во время ссоры Николас заподозрил, что его избранница все еще любит Джексона и решил порвать с ней.

Лиза Мари Пресли и Майкл Джексон / Associated Press

Рене Зеллвегер и Кенни Чесни – развелись через 4 месяца

Оскароносная актриса Рене Зеллвегер официально была замужем только раз. В 2005 году знаменитость пошла под венец с американским кантри-музыкантом Кенни Чесни. Свадьба была помпезной, но семейная жизнь не продолжалась полгода. Через 4 месяца парочка разошлась. На развод подала Рене. Она указала, что причиной такого решения стал обман любимого. Что же произошло, она не поделилась.

Рене Зеллвегер и Кенни Чесни / Associated Press

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