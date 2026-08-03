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От минус 6 до минус 40 кг: фото до и после похудения Могилевской, Бобула и других звезд
Украинские знаменитости откровенно рассказали, как им удалось похудеть и кардинально изменить фигуру.
Украинские звезды все чаще откровенно рассказывают о своем похудении, делятся фото до и после и признаются, сколько килограммов им удалось сбросить и благодаря чему они добились такого результата.
В последние годы многие украинские знаменитости кардинально изменили внешность и не скрывают своих секретов перевоплощения. Кто-то сделал ставку на спорт и правильное питание, кто-то работал с врачами или диетологами, а некоторые изменили образ жизни из-за проблем со здоровьем. Редакция сайта TSN.ua собрала фото украинских звезд, которые заметно похудели за разное время и честно рассказали, как им это удалось.
Наталья Могилевская
Одно из самых громких перевоплощений продемонстрировала Наталья Могилевская. За год артистка лишилась 25 килограммов и вернулась к комфортному для себя весу. Певица пересмотрела пищевые привычки, отказалась от поздних перекусов и начала есть по четкому графику. Впоследствии Могилевская рассказала, что сейчас питается дважды в день, однако отмечает: такой режим подходит не всем и нуждается в консультации со специалистом.
Оля Цыбульская
Оля Цыбульская похудела на 12 килограммов — с 71 до 59 кг. По словам артистки, толчком стал джетлаг во время гастролей в США, после которых она заменила ужин на протеиновые коктейли. Впоследствии к новому режиму питания добавились регулярные занятия пилатесом и силовые тренировки. Несмотря на уже достигнутый результат, певица планирует и дальше улучшать свою физическую форму.
Иво Бобул
Народный артист Украины Иво Бобул похудел более чем на 15 килограммов. Певец объяснил, что на изменения его вдохновили проблемы с самочувствием и желание чувствовать себя более комфортно на сцене и в повседневной жизни. Перед началом похудения он проконсультировался с врачами и семьей, а весь процесс проходил под контролем.
Елена Кравец
Актриса лишилась девяти килограммов после работы с диетологией. Елена рассказывала, что начала соблюдать принципы так называемого «дофаминового питания», которое не предусматривает жестких запретов, а учит правильно комбинировать продукты. По словам знаменитости, именно это помогло ей наладить здоровые отношения с едой и избавиться от постоянного ощущения голода.
Александра Зарицкая
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая уже лишилась около 35 килограммов и продолжает работать над своей физической формой. По словам артистки, уже три года она регулярно занимается спортом, однако признается, что любовь к вкусностям пока не позволяет ей добиться желаемого результата. В то же время, певица принципиально отказывается от препаратов для похудения и стремится менять тело исключительно благодаря тренировкам и здоровым привычкам.
Анна Саливанчук
Анна Саливанчук похудела примерно на восемь килограммов за несколько месяцев. После обследования врачи обнаружили у нее инсулинорезистентность, что явилось главной причиной изменений в образе жизни. Актриса просмотрела питание, добавила физическую активность, а также по рекомендации врачей использовала специальный препарат. По словам знаменитости, ее главной мотивацией стало улучшение здоровья.
Lida Lee
Певица Lida Lee за один месяц похудела на шесть килограммов. Артистка объяснила, что раньше из-за переутомления, недосыпания и постоянного стресса начала стремительно набирать вес. Чтобы вернуть форму, она начала тщательно контролировать питание с помощью приложения для подсчета калорий, соблюдала дефицит калорий и не прекращала тренировок. Именно дисциплина, по словам исполнительницы, стала ее главным секретом.
Стася Ровинская
Актриса и телеведущая Стася Ровинская за год похудела на 15 килограммов — с 78 до 63 кг. Звезда не скрывала, что чувствовала себя некомфортно из-за максимального для себя веса, поэтому серьезно взялась за перемены. Несмотря на достигнутый результат, она признается, что хочет сбросить еще несколько килограммов.
Анатолий Анатолич
Телеведущий Анатолий Анатолич похудел примерно на 20 килограммов. Он активно занимается бегом, участвует в спортивных марафонах и полностью посмотрел свои пищевые привычки. Из-за столь поразительной трансформации шоумен неоднократно сталкивался со слухами об использовании «Оземпика», однако он и его жена Юла подчеркивают, что результат стал возможным только благодаря дисциплине, спорту и правильному питанию.
Николас Карма
Блогер Николас Карма за четыре месяца похудел на 10 килограммов. Инфлюэнсер отмечает, что не использовал никаких препаратов, а просто перешел на более сбалансированный рацион и изменил режим питания. По его словам, вместе с потерей веса значительно улучшились и показатели здоровья, подтвержденные анализами.
Мила Нитич
Певица Мила Нитич сбросила 20 килограммов после того, как из-за гормонального сбоя и пережитой потери беременности ее вес вырос до 82 кг. Из-за риска развития сахарного диабета второго типа артистка обратилась к врачу, который назначил ей лечение, в частности препарат «Оземпик». Исполнительница отмечает, что весь процесс проходил исключительно под медицинским контролем, а после похудения она поддерживает форму благодаря сбалансированному питанию. В то же время Мила призывает не заниматься самолечением, ведь сама столкнулась с опасными побочными эффектами из-за потери аппетита.
Никита Киселев
Никита Киселев за полтора года похудел на 40 килограммов после того, как решил кардинально изменить образ жизни из-за проблем со здоровьем и недовольства собственной формой. Певец просмотрел питание, начал заниматься спортом, а также по назначению врача использовал препарат для лечения диабета, который, по его словам, помог сбросить первые 15-20 килограммов. Артист отмечает, что весь процесс проходил исключительно под медицинским контролем, а главным залогом результата стали комплексный подход и дисциплина.