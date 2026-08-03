От минус 6 до минус 40 кг: фото до и после похудения Могилевской, Бобула и других звезд

Иво Бобул, Наталья Могилевская и Анатолий Анатолич

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Украинские звезды все чаще откровенно рассказывают о своем похудении, делятся фото до и после и признаются, сколько килограммов им удалось сбросить и благодаря чему они добились такого результата.

В последние годы многие украинские знаменитости кардинально изменили внешность и не скрывают своих секретов перевоплощения. Кто-то сделал ставку на спорт и правильное питание, кто-то работал с врачами или диетологами, а некоторые изменили образ жизни из-за проблем со здоровьем. Редакция сайта TSN.ua собрала фото украинских звезд, которые заметно похудели за разное время и честно рассказали, как им это удалось.

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Наталья Могилевская

Одно из самых громких перевоплощений продемонстрировала Наталья Могилевская. За год артистка лишилась 25 килограммов и вернулась к комфортному для себя весу. Певица пересмотрела пищевые привычки, отказалась от поздних перекусов и начала есть по четкому графику. Впоследствии Могилевская рассказала, что сейчас питается дважды в день, однако отмечает: такой режим подходит не всем и нуждается в консультации со специалистом.

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Наталья Могилевская — до и после похудения

Оля Цыбульская

Оля Цыбульская похудела на 12 килограммов — с 71 до 59 кг. По словам артистки, толчком стал джетлаг во время гастролей в США, после которых она заменила ужин на протеиновые коктейли. Впоследствии к новому режиму питания добавились регулярные занятия пилатесом и силовые тренировки. Несмотря на уже достигнутый результат, певица планирует и дальше улучшать свою физическую форму.

Оля Цыбульская — до и после похудения

Иво Бобул

Народный артист Украины Иво Бобул похудел более чем на 15 килограммов. Певец объяснил, что на изменения его вдохновили проблемы с самочувствием и желание чувствовать себя более комфортно на сцене и в повседневной жизни. Перед началом похудения он проконсультировался с врачами и семьей, а весь процесс проходил под контролем.

Иво Бобул — до и после похудения

Елена Кравец

Актриса лишилась девяти килограммов после работы с диетологией. Елена рассказывала, что начала соблюдать принципы так называемого «дофаминового питания», которое не предусматривает жестких запретов, а учит правильно комбинировать продукты. По словам знаменитости, именно это помогло ей наладить здоровые отношения с едой и избавиться от постоянного ощущения голода.

Елена Кравец — до и после похудения

Александра Зарицкая

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая уже лишилась около 35 килограммов и продолжает работать над своей физической формой. По словам артистки, уже три года она регулярно занимается спортом, однако признается, что любовь к вкусностям пока не позволяет ей добиться желаемого результата. В то же время, певица принципиально отказывается от препаратов для похудения и стремится менять тело исключительно благодаря тренировкам и здоровым привычкам.

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Александра Зарицкая — до и после похудения

Анна Саливанчук

Анна Саливанчук похудела примерно на восемь килограммов за несколько месяцев. После обследования врачи обнаружили у нее инсулинорезистентность, что явилось главной причиной изменений в образе жизни. Актриса просмотрела питание, добавила физическую активность, а также по рекомендации врачей использовала специальный препарат. По словам знаменитости, ее главной мотивацией стало улучшение здоровья.

Анна Саливанчук — до и после похудения

Lida Lee

Певица Lida Lee за один месяц похудела на шесть килограммов. Артистка объяснила, что раньше из-за переутомления, недосыпания и постоянного стресса начала стремительно набирать вес. Чтобы вернуть форму, она начала тщательно контролировать питание с помощью приложения для подсчета калорий, соблюдала дефицит калорий и не прекращала тренировок. Именно дисциплина, по словам исполнительницы, стала ее главным секретом.

Lida Lee

Стася Ровинская

Актриса и телеведущая Стася Ровинская за год похудела на 15 килограммов — с 78 до 63 кг. Звезда не скрывала, что чувствовала себя некомфортно из-за максимального для себя веса, поэтому серьезно взялась за перемены. Несмотря на достигнутый результат, она признается, что хочет сбросить еще несколько килограммов.

Стася Ровинская — до и после похудения / © instagram.com/sia_rovinska

Анатолий Анатолич

Телеведущий Анатолий Анатолич похудел примерно на 20 килограммов. Он активно занимается бегом, участвует в спортивных марафонах и полностью посмотрел свои пищевые привычки. Из-за столь поразительной трансформации шоумен неоднократно сталкивался со слухами об использовании «Оземпика», однако он и его жена Юла подчеркивают, что результат стал возможным только благодаря дисциплине, спорту и правильному питанию.

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Анатолий Анатолич — до и после похудения / © instagram.com/anatoliyanatolich

Николас Карма

Блогер Николас Карма за четыре месяца похудел на 10 килограммов. Инфлюэнсер отмечает, что не использовал никаких препаратов, а просто перешел на более сбалансированный рацион и изменил режим питания. По его словам, вместе с потерей веса значительно улучшились и показатели здоровья, подтвержденные анализами.

Николас Карма — до и после похудения

Мила Нитич

Певица Мила Нитич сбросила 20 килограммов после того, как из-за гормонального сбоя и пережитой потери беременности ее вес вырос до 82 кг. Из-за риска развития сахарного диабета второго типа артистка обратилась к врачу, который назначил ей лечение, в частности препарат «Оземпик». Исполнительница отмечает, что весь процесс проходил исключительно под медицинским контролем, а после похудения она поддерживает форму благодаря сбалансированному питанию. В то же время Мила призывает не заниматься самолечением, ведь сама столкнулась с опасными побочными эффектами из-за потери аппетита.

Мила Нитич — до и после похудения

Никита Киселев

Никита Киселев за полтора года похудел на 40 килограммов после того, как решил кардинально изменить образ жизни из-за проблем со здоровьем и недовольства собственной формой. Певец просмотрел питание, начал заниматься спортом, а также по назначению врача использовал препарат для лечения диабета, который, по его словам, помог сбросить первые 15-20 килограммов. Артист отмечает, что весь процесс проходил исключительно под медицинским контролем, а главным залогом результата стали комплексный подход и дисциплина.

Никита Киселев — до и после похудения

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