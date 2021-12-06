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От осложнений коронавируса скончался музыкант группы "Хорея Казацкая" Даниил Перцов

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От осложнений коронавируса скончался музыкант группы "Хорея Казацкая" Даниил Перцов

Фото Олега Нетецкого / Олег Нетецкий в Facebook

Музыканту было 48 лет.

В Киеве в воскресенье, 5 декабря, от осложнений COVID-19 скончался участник группы "Хорея Казацкая", композитор Даниил Перцов.

Об этом сообщается на Facebook-странице ансамбля.

Отмечается, что музыканту было 48 лет. "Общество! Наш друг, коллега и брат Даниил Перцов отошел ныне в засветы. Прощай, дорогой Даниил! Прости и прощай! Мы тебя очень любим", — написали коллеги Перцова.

Ранее лидер "Хореи Казацкой" Тарас Компаниченко информировал, что композитора в тяжелом состоянии госпитализировали в столичную больницу №12.

"Состояние его врачи оценивают, как стабильно тяжелое. Он в реанимации, на кислородном концентрате. 85% поражения легких", — писал Компаниченко 1 декабря.

Кроме того, он указывал, что у матери Перцова Валентины Ульяновой, художницы, работающей в книжной иллюстрации и станковой графике, также подтвердили заболевание коронавирусом.

Даниил Перцов был членом Союза композиторов Украины и играл на многих инструментах, в частности на шалмее, поморте и цинке. В 2005 году стал участником ансамбля "Хорея Казацкая".

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