От первой любви до семьи: как Усик, Санина, MONATIK и другие звезды нашли своих вторых половинок

Александр и Екатерина Усики, Дмитрий и Ирина Монатик, Юлия Санина и Валерий Бебко

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Для кого-то первая любовь остаётся лишь тёплым воспоминанием о школьных или студенческих годах. А для некоторых украинских знаменитостей юношеские чувства стали началом истории, которая длится уже много лет.

Еще до того, как они стали популярными, начали давать большие концерты, одерживать спортивные победы и обрести многочисленных поклонников, они встретили людей, которые впоследствии стали их мужьями и женами.

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Кто-то познакомился ещё в школе, кто-то — на первом курсе университета, а кто-то встретил свою будущую половинку в тот момент, когда только делал первые шаги в профессии. В то же время эти истории объединяет одно: чувства возникли задолго до того, как герои стали известны на всю Украину.

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Редакция сайта ТСН.ua рассказывает об украинских звездах, которые обрели любовь ещё в юности и сумели сохранить её на протяжении многих лет.

Юлия Санина и Валерий Бебко: первые отношения, которые переросли в брак

Юлия Санина с мужем / © instagram.com/the_hardkiss

Еще одна история, которая особенно органично вписывается в тему юношеской любви, — отношения фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной и Валерия Бебка.

Будущие супруги познакомились, когда Юлии было всего 18 лет. В то время она только начинала определяться со своим профессиональным будущим. Встреча состоялась 2 января. Санина тогда пробовала себя в роли журналистки и должна была взять интервью у Валерия Бебка.

Казалось бы, обычный профессиональный разговор мог бы остаться просто одним из первых журналистских опытов Юлии. Однако всё сложилось иначе. Артистка признавалась, что отношения с Бебком стали для неё первыми.

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Юлия Санина с мужем / © instagram.com/the_hardkiss

Таким образом, мужчина, с которым Санина впоследствии создала семью и реализовала совместный музыкальный проект, появился в её жизни ещё в самом начале взрослой жизни. Их история постепенно переросла не только в роман, но и в творческое партнерство. Вместе они начали развивать музыкальный проект, который впоследствии превратился в группу The Hardkiss.

В 2011 году Юлия и Валерий поженились. Четыре года спустя у супругов родился сын Даниил.

За годы совместной жизни Санина и Бебко не раз становились предметом публичных обсуждений, однако артистка по-прежнему говорит о муже как о важной части своей жизни.

Юлия Санина с мужем / © instagram.com/the_hardkiss

Александр и Екатерина Усики: любовь ещё со школьных лет

Александр и Екатерина Усики

Еще раньше познакомились будущий чемпион Александр Усик и его жена Екатерина. Их история началась еще в школьные годы. Будущие супруги учились в Симферополе, и именно там пересеклись их жизненные пути.

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В то время Александр был ещё просто юным спортсменом, который только начинал заниматься боксом. О будущих мировых титулах, чемпионских поясах и масштабной спортивной карьере тогда речи не шло.

И это юношеское знакомство постепенно переросло в серьёзные отношения.

Александр и Екатерина Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Александр и Екатерина прожили вместе много лет, прежде чем узаконить свои отношения. В 2009 году пара сыграла свадьбу. С тех пор прошло много лет, а супруги по-прежнему вместе. За это время у них родилось четверо детей.

Екатерина стала человеком, который сопровождал Александра на протяжении всего его пути — от молодого спортсмена до одного из самых известных украинских боксеров в мире.

Александр и Екатерина Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Именно поэтому их историю часто воспринимают как пример любви, которая зародилась ещё до того, как они стали знаменитыми, и развивалась вместе с героями.

MONATIK и Ирина: любовь ещё до того, как он стал знаменитым

Дмитрий Монатик с женой / © instagram.com/irishamonatik

История Дмитрия MONATIK и Ирины Демичевой началась задолго до того, как артист стал одним из самых известных украинских певцов.

Сам MONATIK ранее рассказывал о начале их истории и даже публиковал в своём профиле фото их первого поцелуя. Это произошло в 2008 году — тогда Дмитрию было 22 года.

В то время будущий артист только начинал взрослую жизнь и делал первые шаги в шоу-бизнесе. Только что закончив университет, он прошел кастинг на «Фабрику звезд» и ещё не знал, насколько кардинально изменится его жизнь в последующие годы.

Однако романтические отношения с Ириной начались несколько позже. В 2011 году пара начала встречаться.

С тех пор их отношения прошли через период становления карьеры MONATIK. Ирина была рядом, когда певец только начинал завоевывать себе имя в украинской музыке, а впоследствии стала его женой.

1 июля 2015 года влюбленные официально поженились.

Сегодня супруги по-прежнему живут вместе и воспитывают троих сыновей. Ирина также на протяжении долгого времени остается частью профессиональной жизни мужа, поэтому их история — это не только история о семье, но и о совместном пути от первых шагов до большой популярности.

Дмитрий Монатик с женой и детьми / © instagram.com/monatik_official

Особенно символично, что человек, который был рядом с MONATIK в начале его взрослой жизни, остался с ним и после того, как его имя стало известно далеко за пределами Украины.

Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев: чувства, зародившиеся ещё в студенческие годы

Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев

Не все любовные истории начинаются с первого свидания. Иногда люди сначала становятся друзьями, годами находятся рядом, а уже потом между ними возникают романтические чувства.

Именно так и произошло с Натальей Сумской и Анатолием Хостикоевым. Старшая сестра Ольги Сумской познакомилась со своим будущим мужем в театре. В то время Наталья была первокурсницей.

Сначала между ними завязалась дружба. Они много общались и работали бок о бок, однако со временем их отношения изменились — дружеские чувства переросли в романтические.

Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев / © УНИАН

Их история развивалась постепенно. В отличие от пар, которые влюбляются с первой встречи, Сумская и Хостикоев сначала успели хорошо познакомиться друг с другом. В 1996 году у пары родился сын Вячеслав. А уже в ноябре 1999 года Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев официально стали мужем и женой.

С тех пор они уже много лет вместе. Супругов объединяет не только семейная жизнь, но и театр — общая профессия на протяжении десятилетий остается важной частью их отношений.

Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев

Дмитрий и Галина Гнатюки: любовь, начавшаяся в студенческие годы

Дмитрий и Галина Гнатюки / © Архів

Среди украинских знаменитостей есть и такие истории, когда студенческий роман перерос в брак, продлившийся многие десятилетия. Такой была история легендарного певца Дмитрия Гнатюка и его жены Галины.

Они познакомились ещё в студенческие годы, когда Гнатюк учился в консерватории. Это было время, когда будущий народный артист Украины только формировался как профессионал и делал первые шаги на большой сцене.

В 1950 году Дмитрий Гнатюк и Галина поженились. Их брак продлился более шести десятилетий. У супругов родился сын Андрей.

Галина также имела собственную профессиональную карьеру — она была учёной и специалистом по украинскому языку. На протяжении десятилетий Галина оставалась рядом с мужем в периоды его наибольшей популярности и больших профессиональных успехов.

Дмитрий и Галина Гнатюки / © Архів

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua писала о подробностях из личной жизни танцовщицы Елены Шоптенко. Предлагаем вспомнить, каким был брак хореографа с коллегой Дмитрием Дикусаром, почему она развелась с отцом своего сына и что известно о ее третьем тайном замужестве.

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