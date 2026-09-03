От первых концертов до масштабных шоу сейчас: как за 20 лет изменилась группа "Антитела"

Группа "Антитела" / © Пресс-служба групы "Антитіла"

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Украинская группа "Антитела" презентует инструментальную композицию «Time», написанную специально для зрелищного live-show «Вдома».

Этот трек без слов, рассказывающий о времени, изменениях и пути через музыку. Впервые песня прозвучала во время трех больших шоу группы в киевском «Дворце спорта». Теперь «Time» выходит отдельным релизом как фрагмент будущей телевизионной версии шоу «Вдома». В концерте композиция стала музыкальным интро и важным сценическим мостиком между двумя частями шоу. В будущем группа планирует продолжить историю «Time», написать слова и впоследствии представить ее в формате песни.

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Во время исполнения композиции на экранах сцены демонстрировались архивные кадры с истории группы — с первых лет до масштабных концертов сегодня. Под музыку менялись кадры, годы и образы, показывая, как менялись сами «Антитела», росла аудитория и масштаб группы. В то же время музыканты переходили из пяти сценических башен, где начинали шоу, в центральную часть сцены с новыми инструментальными сетами. Физическое движение артистов становилось частью истории о движении группы во времени — от того, с чего все начиналось, до того, где «Антитела» находятся сегодня.

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“Этот инструментальный трек — наша музыкальная рефлексия на общую историю группы, в течение которой было по-разному. И легко, и невероятно тяжело, и вдохновенно, и опустошительно. Однако всегда честно, искренне, по-настоящему. И эта общая история, это путешествие своих и ради своих продолжается дальше. «Антитела» — больше, чем музыка», — говорит солист коллектива Тарас Тополя.

Напомним, недавно певица Наталья Валевская довела до слез трогательной песней об Украине. Артистка представила новый трек по случаю важного праздника.

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